Oransje varsel om høy vannstand langs kysten

Stavanger må forberede seg på høy vannstand igjen – her fra tidligere i vinter. Arkivfoto. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Det er sendt ut oransje varsel om fare for svært høy vannstand langs kysten og i fjorder over store deler av Norge over helgen.

Faren er størst mandag og tirsdag, men mange vil oppleve svært høy vannstand allerede lørdag og søndag. Årsaken er en kombinasjon av fullmåne og rekordlavt lufttrykk som gir svært høy vannstand, skriver Adresseavisen. Les også: I helga kommer værskiftet - det starter med sol Fylkene langs kysten er spesielt utsatt. Fra Agder i sør til Finnmark i nord er det sendt ut oransje farevarsel langs kysten. I Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark er farevarselet gult. I Rogaland og Hordaland er det meldt om mulighet for ekstremt høy vannstand. I Stavanger-området kan det bli tidenes høyeste vannstand med 182 centimeter over sjøkartnull, ifølge Stavanger Aftenblad. Ny prognose kommer søndag. – Vi venter litt med å trykke på alarmknappen, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt i Bergen til avisen. (©NTB)