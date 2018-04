Orbáns parti ligger an til supermajoritet i Ungarn

Statsminister Viktor Orbáns parti Fidesz ligger an til å få 49,5 prosent av stemmene i det ungarske valget, viser den foreløpige opptellingen.

Resultatet tilsier at Orbán får en ny periode som statsminister. Samtidig ligger Fidesz an til å få 134 seter i nasjonalforsamlingen, ifølge The Guardian.

Avisa skriver, på et tidspunkt der 74,6 prosent av stemmene er talt, at valgresultatet vil gi Orbáns parti en såkalt supermajoritet. Nest største parti ble ytre høyre-partiet Jobbik, hvorpå Sosialistpartiet fikk 11,85 prosent, ifølge de første målingene.

Valgdeltakelsen ble 68,8 prosent.

