Ordfører i USA bønnfaller innbyggere om ikke å skyte hverandre: - Vi trenger sykehussengene til koronavirus-pasienter

Etter at flere mennesker i Baltimore i USA ble skutt på tirsdag, har ordføreren i byen erklært unntakstilstand. Han mener kapasiteten på de lokale sykehusene er i fare for fremtidige koronasmittede pasienter.

Det skriver blant andre CBS Baltimore og Fox News.

Det var etter en skyteepisode på et gatehjørne, hvor syv mennesker endte opp med å bli skadet, at ordfører Bernard «Jack» Young så seg nødt til å henvende seg til massene.

Foran et samlet pressekorps i Baltimore fortalte han at byen ville gjøre alt for å slåss mot kriminalitet mens koronaviruset herjer.

- Vi kan ikke fylle opp sykehussengene med folk som blir meningsløst skutt fordi vi kommer til å trenge sengene til personer som kan bli smittet med koronaviruset. Det kan være din mor, bestemoren din eller en av slektningene dine, sa Young på tirsdagens pressekonferanse før han oppfordret til å «legge våpnene ned».

- Skal ta dere

Ofrene fra tirsdagens hendelse sto på et gatehjørne da en mann startet å skyte med en halvautomatisk rifle, ifølge politiet. En politikonstabel, som så skytingen, skjøt mot den antatte gjerningsmannen mens han rømte avsted.

Young poengterte videre hvor totalt uakseptabelt mengden med vold i byen har vært i det siste.

- Vi vil ikke se flere masseskytinger eller noen form for økning i kriminalitet. Dere som vil fortsette å skyte og drepe folk i denne byen; vi kommer ikke til å tolerere det. Vi kommer til å jage dere og ta dere, fortsatte han.

KLAR TALE: Baltimores ordfører, Bernard "Jack" Young, oppfordrer innbyggerne i byen om ikke å skyte hverander. Man trenger nemlig sykehussengene til koronavirus-pasienter. Foto: Julio Cortez (AP)

Onsdag erklærte også Young en lokal form for unntakstilstand i den uavhengige byen.

Kommisæren i Baltimore, Michael Harrison, fortalte at byen har sett en økning i voldelig kriminalitet siden sist fredag, inkludert tirsdagens masseskyting.

De syv ofrene, fra 17 til 37 år er alvorlig skadd, men i stabile forhold.

Fem tilfeller

Harrison etterlyser nå en sølvfarget Honda som skal ha blitt sett i området.

- Hendelsen er fortsatt en åpen sak og under etterforskning, sa han.

Baltimore har registrert fem tilfeller av koronasmitte i byen, skriver Fox News. Delstaten Maryland har på sin side mer enn 100 tilfeller siden torsdag.

Nylig ba utenriksdepartementet i USA alle landets innbyggere om å returnere til hjemlandet eller være forberedt på å bli værende i utlandet på ubestemt basis.

