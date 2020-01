Ordfører Ingrid Aune (33) døde brått - slik er livet i Malvik nå

- Hadde du møtt Ingrid, ville du aldri glemt henne. Og det mest imponerende er at hun ikke hadde glemt deg, sier etterfølgeren.

MALVIK (Nettavisen): Arbeiderpartiets utstillingsvindu i Trøndelag, Malvik kommune, mistet brått sin populære ordfører Ingrid Aune (33) i en båtulykke én måned før høstens valg.

I sorgen og sjokket ble Trond Hoseth mannen som skulle bære ordførerkjedet. Nettavisen møter ham på «Cafe Rampa» i Hommelvik, samme dag som ulykken er ferdig etterforsket.

Se videointervju med Hoseth øverst i saken.

- Trist og tragisk

- Du fikk en brå start, hvordan opplevde du det?

- Bakgrunnen var trist og tragisk. Samtidig var vi så tett på valget da ulykken skjedde, at ting måtte falle på plass raskt. Det er litt sorgterapi i det også. Man må sette seg ned og skjønne at livet også må gå videre, sier Hoseth, som fikk ett døgn på å bestemme seg om han ville stille som ordførerkandidat.

Hoseth, som er utdannet ingeniør, forteller at når man får en slik sjanse, er det bare å gripe den.

- Jeg ønsker å gjøre Malvik kommune til et enda bedre sted å bo i, sier han.

Arbeiderpartiet samlet sett gjorde et av tidenes dårligste kommunevalg i fjor høst, med en oppslutning 24,8 prosent. Selv om Arbeiderpartiet i Malvik fikk 33,7 prosent, er ikke Aunes etterfølger fornøyd.

- Vi gikk jo mye tilbake, men vi gikk ikke så mye tilbake som Arbeiderpartiet på landsbasis. Men vi har ambisjoner om å ligge høyere, sier han, og påpeker optimistisk:

- Vi har hatt ordføreren sammenhengende siden 1928, og skal nok klare å komme opp på 40 prosent igjen.

Trond Hoseth overtok som ordfører i Malvik kommune etter Ingrid Aune. Onsdag snakket han med Nettavisen om den tunge tiden etter ulykken. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Livet går videre

- Hvordan har dødsulykken preget Malvik?

- Ingrid Aune var jo helt spesiell. Selv om Arbeiderpartiet ble mest preget, gikk det inn på politikere fra alle partiene. Så snart vi er ferdig med den politiske debatten, er vi jo gode venner, forteller han til Nettavisen.

Ap-ordfører i Malvik Ingrid Aune (bildet) og kjæresten Eivind Olav Kjellbotn Evensen døde i en båtulykke i Namsos i fjor.

For innbyggerne i kommunen med nesten 14.000 innbyggere, som ligger mellom Trondheim og Stjørdal, har hun satt spor i hjertene:

- Ingrid har satt spor i Malvik som gjør at hun alltid vil bli husket her. Hun hadde spesielt stor utstråling. Hadde du møtt Ingrid, ville du aldri glemt henne. Og det mest imponerende er at hun ikke hadde glemt deg, heller, sier ordføreren.

Selv innrømmer han at det ikke alltid er like lett å gjenkjenne folk.

- Ingrid satte Malvik på kartet gjennom alle sine kontakter i hele landet, deltok i debatter i riksmedia og fikk NRK til å besøke Malvik for flere reportasjer, sier Hoseth.

Hoseth forteller at han som ordfører aldri skrur av telefonen. For Malvik har han en klar ambisjon om å skape flere arbeidsplasser. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Kjæresteparet Ingrid Aune (33) og Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) døde etter at fritidsbåten de satt i havnet på et skjær utenfor Namsos 1. august i fjor.

Hoseth har en nøktern tilnærming til livets harde realiteter:

- Den type ulykker skjer, dessverre, og noen ganger er det de på toppen som rammes. Men livet går videre, sier han ettertenksomt.

- Støre er visjonær

Nå vil han bruke sin nye posisjon til å styrke Arbeiderpartiet framover, som han mener bør være klart større enn Senterpartiet.

Senterpartiet fikk hele 20 prosent på Nettavisens meningsmåling i november.

- Er Jonas Gahr Støre den rette personen til å lede Arbeiderpartiet fram mot valget i 2021?

- Det er vanskelig å svare på, sier han og tenker, før han understreker at han har hans tillit.

- Jeg synes han er en visjonær politiker som involverer organisasjonen, og så tror jeg det ligger litt der. Jeg tror at han også er nødt til å gå i seg selv på det, men jeg tror også at hele organisasjonen er nødt til å gå i seg selv på hvordan vi skal involvere organisasjon enda bredere, sier Hoseth, og legger til:

- Jeg tror også at vi lokalt må sørge for at engasjementet er bredere enn det har vært, og så tror jeg at Støre også er nødt til å utfordre og påpeke det.

Ap-leder Jonas Gahr Støre talte i begravelsen til Ingrid Aune. Hoseth sier han har tillit til Støre som partileder framover. Foto: Ole Martin Wold / Pool (NTB scanpix)

Han mener Støre rett og slett er «en fornuftig mann», og at partilederens millionformue og bakgrunn ikke har noen betydning.

- Arbeiderpartiet har aldri vært mot at folk skal kunne tjene penger. Det som vi er for er at dem som tjener mest av oss skal også bidra mest til fellesskapet. I hans tilfelle er det i tillegg arvet, og vi skal være åpne for alle, selv om du har en millionformue eller går på sosialhjelp. Du skal uansett være like mye verdt i partiet, smiler han.

- Kan ikke sammenligne



- Ingrid Aune satte virkelig Malvik på kartet. Kommer du til å gjøre det samme?

- Ja, det kan man jo håper, ler han.

- Så tenker jeg at jeg må være Trond som ordfører. Alle har jo sine positive og negative sider, og så må man gjøre jobben så godt man kan. Man kan ikke sammenligne seg med andre, sier Hoseth.

Ordføreren ser ingen grunn til at Arbeiderpartiet ikke skal se 40-tallet igjen i Malvik kommune. Nå ser han fram til å jobbe for at partiet hans skal vokse igjen i oppslutning. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Bred etterforskning

Politiet i Trøndelag sendte onsdag morgen ut en pressemelding der de fortalte at etterforskningen av dødsulykken der Malvik-ordføreren døde, var ferdig etterforsket.

Les også Båtulykken i Namsos – traff to skjær

«Vi har foretatt en bred etterforskning. Det er blant annet foretatt tekniske undersøkelser av båten og motoren, og en kriminalteknisk undersøkelse av ulykkesstedet. De avdøde er rutinemessig obdusert, og det er utført taktisk etterforskning i form av blant annet vitneavhør», sto det i pressemeldingen.

Saken er nå oversendt påtaleansvarlig for vurdering.