Ordfører med pekefinger til egne innbyggere: - Tenk deg om før du drar til Oslo

Ferske tall viser høyt smittetrykk i Oslo. Flere uttrykker bekymring for smittespredning til andre kommuner.

Ingen steder i Norge er smittetrykket høyere enn i Oslo akkurat nå. Ferske rapporter fra Folkehelseinstituttet viser 30,7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere for ukene 33 og 34.

Til sammenligning er grensen 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere når Norge skal vurdere grensen for karantenefrie reiser til land og regioner i Europa.

Hadde Oslo vært vurdert etter de samme kriteriene, ville hovedstaden altså vært ført opp på rød liste for reiseråd nå.

Alltid oppdatert: Her er siste nytt om koronaviruset

Oslo-tallene har fått enkelte ordførere i andre kommuner til å uttrykke bekymring for reisevirksomhet til og fra hovedstaden, en av dem er Robin Martin Kåss (Ap), ordfører i Porsgrunn:

- Jeg tror man bør tenke gjennom hva som er nødvendig og hva som er lurt før man drar til Oslo. Akkurat nå har vi en situasjon med svært liten smitte i Porsgrunn. På ettersommeren har det bare vært tre smittetilfeller. Jeg vil ikke fraråde Oslo-reiser, men folk bør tenke gjennom nødvendigheten av turen, hvem man møter og hvordan man reiser, sier Kåss til Nettavisen.

Les også: Slik har smittetrykket i Europa økt på én uke

Kåss sier samtidig at Oslo kommune har kommet med mange gode råd og han ber porsgrunnsfolk som likevel må til Oslo følge disse, blant annet når det gjelder bruk av munnbind i kollektivtrafikken.

Tidligere denne måneden var Farsund-ordfører Arnt Abrahamsen (Ap) ute i Fædrelandsvennen og mente at folk som kommer fra Oslo bør i karantene, mens kommuneoverlegen i Hamar ifølge Hamar Arbeiderblad var ute og advarte mot reiser til Oslo og andre steder med høy smitte.

HØYT SMITTETRYKK: Ukerapporten fra Folkehelseinstituttet viser 15 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere i uke 34 for Oslo, 30,7 for ukene 33 og 34 totalt. Foto: (Folkehelseinstituttet)

Mens insidenstallet for Oslo den siste 14-dagersperioden som nevnt er 30,7, er de tilsvarende tallene 14,8 for Viken fylke og 14,5 for Nordland, som er de neste på lista.

I Oslo er det så langt i august registrert flere nye smittetilfeller enn det var totalt i månedene mai, juni og juli (353 tilfeller, mot mellom 100 og 259). I uke 34 (17. til 23. august), ble det registrert 94 nye tilfeller med Covid-19. Selv om dette er en liten nedgang fra uke 32, viser tallene også at det ble registrert nye smittetilfeller i alle bydeler i uka som gikk, flest i Søndre Nordstrand (17).

Les også Nedslående korona-nytt for én million nordmenn

Bydel Stovner, Alna, Grorud og Søndre Nordstrand skiller seg mest negativt ut i Oslo med flest registrerte smittede per 100.000 innbyggere per 24. august. For alle disse bydelene er dette tallet over 60. For Stovner er tallet 83.

I løpet av uke 34 ble det registrert totalt 93 smittetilfeller i Oslo, 13 per dag.

Bydel Stovner har høyest andel smittede i Oslo, 83 per 10.000.

Det høyeste antallet smittede er registrert i bydelene Alna (371) og Gamle Oslo (342).

Det er flest smittede i 20- og 30-årsalderen (691 og 694).

Det er registrert totalt 269 smittetilfeller blant barn og unge under 20 år.