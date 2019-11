Ordførerdrama i Ørland

Ørland kommune har gjennomført to ordførervalg etter lokalvalget. Det første ble erklært ugyldig og et nytt valg ble gjennomført. Nå blir avgjørelsen omgjort.

Etter ulike forhandlingsbrudd på tvers av konstellasjonene ble til slutt Høyre og Ap enige om å samarbeide. Sittende ordfører Tom Myrvold (H) ble stemt fram etter en skriftlig votering, skriver Adresseavisen.

Men den nye kommuneloven innebærer at ordførere ikke kan velges ved skriftlig votering, og Kommunaldepartementet ga dermed beskjed om at ordførervalget var ugyldig gjennomført. Dette førte til at Ap dannet allianse med Sp istedenfor, og Aps Ogne Undertun ble valgt som ny ordfører i en ny votering.

Høyre klaget det nye valget inn til Fylkesmannen, som slo fast at det første valget, hvor Myrvold først ble valgt, likevel var gyldig. Denne uken konkluderte departementet med at Fylkesmannens vurderinger var riktig. Dermed ser det ut til at Høyres Myrvold blir kommunens nye ordfører likevel.

– Dette er som et endelig vedtak å regne. Vedtaket er i tråd med det vi i Høyre har ment hele veien. Jeg skjønner at vi er i en utfordrende situasjon. Det er ikke endret. Det som har skjedd nå er at situasjonen er rettslig avklart, sier Myrvold til Fosna-Folket.

Undertun, som nå blir varaordfører, sier at han er oppgitt, men ikke overrasket.

– Jeg tror alle som forstår seg på politikk og hvordan den styringsverdenen fungerer skjønner at dette er en uvanlig måte å styre en kommune på. Det vil føre til masse ekstra belastning for kommunen og politikerne, sier Undertun.