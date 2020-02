Ordførerkandidat i Paris trekker seg etter sexvideo

Benjamin Griveaux dropper ut av ordførerkampen etter at en sexvideo ble spredd på nettet.

Lokalvalget i Paris avholdes i mars, men kandidaten Benjamin Griveaux kunngjorde fredag at han trekker seg fra hele kampen.

Griveaux var president Emmanuel Macrons foretrukne kandidat som ordfører.

Onsdag kveld publiserte et nettsted en video med meldinger adressert til en kvinne som angivelig er blitt sendt av Griveaux. Den spredte seg deretter til sosiale medier, skriver The Guardian.

Til nyhetsbyrået AFP sier han at han har blitt utsatt for et råttent angrep som berører hans privatliv.

– Familien min fortjener ikke dette. Ingen burde noen gang bli utsatt for et slik fornærmelse, sier Griveaux.

Eks-kandidaten forteller videre at han ikke er villig til å eksponere familien ytterligere. Han har så langt ikke kommentert ektheten av videoen.