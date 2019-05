Ordføreren i Klepp: - Sønnen min slengt i veggen for å få mor til å snu i bompengesaken

- Det er slett ikke greit å slenge sønnen min i veggen og ta kvelertak, for å få mor til å snu i bompengesaken.

I kveld gikk et flertall av politikerne i kommunen inn for å stanse bomprosjektet i Klepp kommune i Rogaland.

Under det ekstraordinære kommunestyremøte mandag kveld, fortalte en følelsesladet ordfører i Klepp i Rogaland, Ane Mari Braut om vold og hets hennes familie har blitt utsatt for som følge av bompengesaken, skriver NRK.

Hun forteller at hun og familien har opplevd å få huset sprayet ned med kumøkk, at de har blitt spionert på og hun forteller om trusler, hærverk på bil og hjem, og at sønnen hennes har opplevd å bli slengt i veggen og blitt tatt kvelertak på.

- Det er slett ikke greit å slenge sønnen min i veggen og ta kvelertak på ham for å få mor til å snu i bompengesaken. Det er helt utrolig at en skal være nødt til å si det, sier en gråtkvalt ordføreren.

Aksjonsgruppa «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» skriver på Facebook mandag kveld at de tar sterk avstand fra den type oppførsel Klepp-ordføreren forteller om.

«Vi i FNB tar sterk avstand fra den type oppførsel som her er vist mot ordfører i Klepp og hennes familie og oppfordrer til saklighet og skikkelighet i bompengedebatten», skriver Leif Høybakk på vegne av FNB.

I sitt innlegg sier Braut at det har roet seg, og mener det kan være fordi politiet og Nok er nok-grupper har tatt tak.

Klepp kommune i Rogaland har planer om å bygge en by til 15.000 mennesker i Orstad/Kverneland-området, noe bompengeprosjektet skulle bidra til å finansiere. Bomringen skulle også omfatte nabokommunen Time.

En uenighet mellom kommunene om plasseringen av bommene, og dermed også inntektsstrømmene, har ført til at flertallet for bomringen nå har snudd. Så sent som for to uker siden var det et 16-15 flertall blant politikerne i Klepp for bomringen. Mandag var det 21 mot 10 stemmer.