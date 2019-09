Organhandel i Iran: «Haster. Jeg selger min friske nyre. Blodtype A+»

En rapport utarbeidet av en iransk eksilgruppe hevder organhandelen i Iran har økt i omfang. - En uhørt tragedie.

Iran skal være det eneste landet i verden hvor det finnes et lovlig, regulert marked for kjøp og salg av organer. Tilhengerne mener systemet kutter ned på lange organkøer og gir pengetrengende folk en mulighet til å tjene en slant - samtidig som de redder et liv.

Kritikerne mener den lovlige organhandelen undertrykker fattige og desperate folk.

Det iranske nasjonale motstandsrådet (NCRI), som er en iransk eksilorganisasjon med base i Paris, har denne uken utgitt en rapport som tar for seg organhandelen i Iran. Ifølge rapporten har omsetningen av organer økt det siste tiåret. Tidligere har det vært mest vanlig med kjøp og salg av nyrer i dette markedet. Men nå har andre type organer også blitt tilgjengelig.

- Økningen gjelder bredden i organer som nå blir tilbudt. Lever, beinmarg og hornhinne er eksempler på organer som er blitt mer tilgjengelig de siste årene, sier talsperson for NCRI, Shahin Gobadi, til Nettavisen.

Myndighetene har regulert handelen gjennom offentlige kanaler, men handelen skjer også mellom private hender.

- Organmarkedet er siste utvei

«Kjøperne er dem med akutt behov for organtransplantasjon. Selgerne er dem med akutte økonomiske behov, hvor organmarkedet er siste utvei,» lyder rapporten.

Ifølge rapporten «Selling body parts: a tragedy in Iran» er villigheten til å selge egne organer størst blant unge mennesker i alderen mellom 22 og 34 år. Eldre folk er også villig til å selge, men de «unge» organene er mest ettertraktet blant kjøperne.

De desperate organselgerne henger opp annonser rundt omkring på husvegger og stolper, hvor de gir detaljerte og konkrete tilbud. I annonsene oppgis informasjon som alder, blodtype og hvilke organer som er til salgs. Enkelte skribler «organ-tilbud» rett på murvegger og stolper.

Ifølge rapporten er det en egen gate i Teheran som på folkemunne blir omtalt som nyre-gaten. Gaten er fylt med annonser hvor folk tilbyr sine organer.

Det finnes også egne iranske nettsider hvor det legges ut annonser for kjøp og salg av organer som nyrer, lever, hornhinne og beinmarg.

Prisene på organene er ikke fastsatt, men avhenger av en rekke faktorer som alder på selger, alvorlighetsgraden på helsetilstanden til pasienten som ønsker å kjøpe, hastverk på når organene trengs og hvor desperat selgeren er, ifølge rapporten.

Desperate folk som vil selge et organ, skribler gjerne tilbudet rett på husvegger i nærheten av et sykehus, slik som i dette tilfellet. Foto: NCRI

Prisanslag på organer

Rapporten har likevel laget noe prisanslag på organer i 2018. Nyrer ble solgt for mellom 5000 og 10.000 dollar, lever hadde et estimert pris på mellom 15.000 og 50.000 dollar, mens hornhinner gikk for 20.000 dollar og beinmarg for 10.000 dollar.

I henhold til statistikken, som rapporten henviser til, gjennomføres det 3800 nyretransplantasjoner i Iran hvert år. 500 av disse kommer fra organdonorer som er i en vegetativ tilstand. Enkelte nyrer blir donert av familiemedlemmer, mens omkring 3000 organer stammer fra organ-markedet.

Metoden for kjøp og salg av organer varierer. Mange henger opp lapper med tilbud og kontaktinformasjon på bygninger i nærheten av sykehus. Kjøperne foretrekker å ta direkte kontakt med selgerne for å unngå provisjon til mellommenn, ifølge rapporten.

Yrket som organ-megler har utviklet seg til å bli en lukrativ forretning. Jobben deres er å få oversikt over hvem som trenger organer, og hvem som er villig til å selge, og deretter sette partene i kontakt med hverandre.

Meglerne tar flittig i bruk sosiale medier som Instagram og Telegram. I tillegg har de gjerne egne nettsider hvor kjøpere og selgere kan publisere annonser.

Denne veggen, som er i nærheten av et sykehus i Teheran, er tildekket av organ-annonser. Foto: NCRI

«Haster, selger frisk nyre.»

Rapporten presenterer også et lite utdrag av annonser som er funnet på denne typen nettsider:

«Haster, selger frisk nyre. Blodtype A+»

«Hei, jeg heter Omid. Jeg vil selge deler av min lever, nyren min eller beinmarg til en avtalt pris. Det haster, haster. Hvis det ikke skjer raskt, havner jeg i fengsel. Den respektive kjøper eller megler, vær snill og send sms først.»

«Hei. Jeg er 28 år. Jeg styrer familien. På grunn av min mors sykdom, som jeg står i gjeld til, ønsker jeg å selge nyren min. Jeg er atletisk og helt frisk. Jeg selger umiddelbart. Vær snill og send melding på Whatsapp eller ring. Blodtype: B+.»

«Måtte gud fordømme eieren av dette nettstedet.»

«Hei, jeg er 27 år. Jeg er frisk. Jeg ønsker å selge nyren min til under markedspris for 400 rial. Kjøper, vær vennlig og ring eller send sms.»

Nettstedet Human Kidney Center driver angivelig med kjøp og salg av organer for desperate iranere. Foto: Skjermdump (Human Kidney Center).

Meglerne operer også på sykehus, hvor de tar kontakt med pårørende til pasienter som trenger organer. Vanlig provisjon for meglerne er 50 prosent, ifølge rapporten.

- Utfallet er bra for begge parter

Iran er det eneste landet i verden som tillater sine statsborgere å lovlig selge sine nyrer, skrev The Los Angeles Times i en artikkel publisert i fjor. Myndighetene mener systemet gir fattige mennesker en relativ ufarlig måte å tjene litt penger på.

- Ja, folk donerer fordi de trenger penger, men det er en realitet verden over, sier leder for urologi og nyretransplantasjonsavdelingen ved sykehuset Shahid Labbafinejad i Teheran, Nasser Simforoosh, til The Los Angeles Times.

- Istedenfor å gjøre noe ulovlig for å betjene gjelden, som å stjele eller smugle, så redder de liv først. Dette er ikke utnytting. Utfallet er bra for både mottaker og donoren, sier han.

I 2007 publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) en vitenskapelig artikkel om organhandel. Her ble det sett nærmere på konsekvenser av betalt nyredonasjon i Iran. I undersøkelsen framkom det at 27 prosent av dem som donerte en nyre mot betaling, var arbeidsledig. 42 prosent var deltidsansatt, mens bare 13 prosent var fulltidsansatt.

58 prosent opplyste at de fikk negative helsekonsekvenser av nyredonasjonen. 60 prosent opplyste at det fikk negative konsekvenser for deres fysiske aktivitet. 65 opplyste at dette hadde negative konsekvenser for deres arbeidsstatus.

- En uhørt katastrofe

Det iranske nasjonale motstandsrådet mener regimet undertrykker befolkningen, som har havnet i økonomiske vansker på grunn av «statlig underslag» og «plyndring av landets ressurser». Gobadi påpeker også at organhandelen økte selv etter signeringen av atomavtalen i 2015, som opphevet en rekke sanksjoner og sørget for at landet fikk økt inntjening på oljesalg.

- Tragedien at iranerne, og spesielt de unge, selger kroppsdeler for å overleve – eller for å imøtekomme egne eller familiens primærbehov, i et land som Iran som har syv prosent av verdens naturressurser, er en uhørt katastrofe, sier Gobadi.