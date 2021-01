Organisasjon anmelder Instagram for bilder av mindreårige

Barnas Trygghet mener Instagram tillater overgrepsbilder og seksualisering av barn og unge.

Ved første øyekast ser Instagram-kontoene relativt uskyldige ut. I utgangspunktet kan det se ut som modellbilder. Biografien til kontoene tilsier at kontoen inneholder modellbilder av unge modeller eller tenåringsmodeller, enten flere forskjellige jenter eller den samme modellen. I noen av profilene står det at bildene er publisert med foreldrenes samtykke. Ser du nærmere på bildene er jentene veldig unge, lettkledde, og oppstilt i til dels svært seksuelle positurer.

Kontoer med flere tusen følgere legger ut bilder av lettkledde barn uten at disse kontoene blir sperret av Instagram. Nettavisen har selv observert en rekke av disse kontoene som fortsatt ligger åpne. Noen av kontoene har blitt fjernet etter noen dager.

- Barn helt ned i femårsalderen får bilder av seg spredd på disse Instagram-kontoene, sier Stefan Dahlgren.

Dahlgren, fra Barnas Trygghet, har lenge vært opptatt av denne problematikken, og reagerer veldig på at kontoene ikke blir sperret av Instagram. Nå har han gått til det skrittet å anmelde bildedelingstjenesten. Han forteller at målet er å få Instagram til å ta ansvar for det som deles på deres plattform.

- Det at Instagram hverken har kontroll eller tar ansvar, er grunnlaget for anmeldelsen. Vi prøver å opplyse, da det ikke er nok folk som følger med, sier Dahlgren til Nettavisen.

Politiet bekrefter overfor Nettavisen at anmeldelsen er levert.

Selger og bytter bilder av barn

Barnas Trygghet er en frivillig organisasjon som driver med sexchatting for å avsløre voksne overgripere. Tidligere offentligjorde de pedofile med navn og bilde, men i dag samarbeider de med politiet. I tillegg reiser Barnas Trygghet rundt i Norge og forteller unge og foreldre om faren med overgriperne og hva de ødelegger i et ungt menneske.

Tidligere har NRK laget to saker om temaet, hvor de kartla 150 kontoer med nakenbilder og seksuelt materiale av barn og at 100 kontoer ble rapportert, hvorav bare 10 ble fjernet. Barna er enten halvnakne eller lettkledde og er tatt i kommersielle studio. Andre bilder som deles er private bilder på avveie eller snikfotografering.

Noen av kommentarene på bildene er sjokkerende. Diverse smileys og ikoner som skal vise at personene som kommenterer liker det de ser. Flere brukere ber om navn på de mindreårige og de fleste vil se flere bilder. Et fåtall reagerer negativt.

Bildene over er tatt av det som virker som profesjonelle fotografer og viser mindreårige jenter på en seksualisert måte. Flere av bildene er tatt av jenter som ligger på magen med spredde bein. Jentene er lettkledde og i positurer som ikke er naturlig for mindreårige jenter. Bildene er sladdet av Nettavisen for å unngå identifisering av de avbildede barna og stedene.

Kontoene kan ifølge NRK og Dahlgren ha spesielle ikoner som skal indikere at det er kontoer der seksualiserte bilder av barn deles, for å finne lettere fram til denne typen kontoer.

- Bilder av terrorisme sperres, men ikke av barn

Ifølge Dahlgren finnes det ingen regulert lovgivning fra myndighetenes side når det kommer til det å se på bilder av barn på Instagram. Om en mann sitter hjemme og ser på disse bildene av barn i for eksempel Filippinene, gjør han ikke noe ulovlig ifølge norsk lov.

- Hadde det vært bilder av terrorisme hadde disse kontoene blitt sperret med en gang og blitt slått ned på. Når det kommer til barn skjer det ingenting, sier Dahlgren og forsetter:

- Mads Hansens post ble fjernet automatisk.

Instagram-posten det refereres til er et bilde Mads Hansen la ut på sin Instagram fra Capitol Hill, med bildet av Jake Angeli (mannen med hatten med horn) og Kari Jaquesson. Det ble automatisk slettet fordi det ble oppfattet som promotering av kriminell aktivitet som bryter med policyen til Instagram.

Dahlgren har tidligere uttalt til Nettavisen at han mener vi har hatt et altfor lavt straffenivå i Norge, men i 2015 ble straffeloven endret. Den gang fikk man mulighet til å gi høyere straffer, men i stedet har man gått tilbake til gammel rettspraksis og sammenlignet forbrytelsene mot gamle dommer.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Instagram, men henvendelsene våre er hittil ikke besvart.

Til NRK har Marianne Neraal, som er sjef for retningslinjer i Facebook Norge, som eier Instagram, sagt følgende:

– Materiale som utnytter barn er forferdelig, og vi gjør alt vi kan for å fjerne det fra vår plattform. Vi fjerner kontoer som sprer eller tilbyr denne type materiale så fort vi oppdager dem.

Gir kunnskap til barn

Mindreårige som er utsatt for overgrep på nettet har de samme rettighetene som andre fornærmede som er blitt utsatt for seksuallovbrudd. Dette forteller Hanne Andreassen, politioverbetjent i Kripos, til Nettavisen via epost, på spørsmål om hvilken hjelp mindreårige kan få. Hun skriver videre:

- I forbindelse med en straffesak vil man i mange tilfeller blant annet ha rett på bistand fra en bistandsadvokat. I tillegg vil mindreårige som utsettes for seksuelle overgrep få hjelp fra Statens Barnehus, skriver hun.

En av politiets større satsinger for å forebygge seksuelle overgrep på nettet de siste årene er et undervisningsopplegg som heter «Delbart?». Det handler om ulovlig deling av nakenbilder og seksuell utpressing. Målgruppen for «Delbart?» er barn og ungdom fra 10-16 år og deres foresatte, og målet er å gi de unge mer kunnskap om lovverk og konsekvenser slik at de blir i bedre stand til å ta gode valg for seg selv og andre.

Ta kontakt med politiet

Internasjonalt samarbeider Kripos med andre lands politimyndigheter for å straffe personer som er skyldig, men ikke oppholder seg i Norge. Hvordan samarbeidet foregår avhenger blant annet av hvilke samarbeidsavtaler som finnes mellom Norge og andre land. Nasjonalt i de aller fleste tilfeller blir straffesakene etterforsket av politidistriktene.

- En del unge som blir utsatt for overgrep over internettet føler på skyld for at de ikke skjønte at de ble lurt eller klarte å stoppe det tidligere, men der er aldri den som blir utsatt sin skyld, skriver Andreassen til Nettavisen, før hun skriver videre:

- Når barn og unge blir utsatt for overgrep over internett bør de ikke forsøke å håndtere det alene, men fortelle det til en voksen de stoler på.

Videre råd fra Kripos er å avslutte all kommunikasjon med overgriperen og ta skjermbilder av den kommunikasjonen som har vært.

- Sist, men ikke minst, er det viktig å kontakte politiet, forsetter Andreassen.

En overgriper som bruker nettet til å kontakte barn og unge tar ofte kontakt med flere. Ved å anmelde slike saker får politiet mulighet til å stoppe gjerningspersonen som kanskje utsetter flere andre for overgrep.

- Enorm sandkasse for kriminelle handlinger

Nettavisen har også vært i kontakt med politiets nettpatrulje. De forteller at problemet med kriminelle handlinger på sosiale medier er velkjent.

- Er det et problem at sosiale medier i for liten grad har kontroll med sine profiler, og ikke fjerner disse når de får informasjon om at profilene blir brukt til ulovlig virksomhet?

- Hovedproblemet er leverandører av sosiale medier som Facebook, Instagram, TikTok og Snapchat. De har revolusjonert mellommenneskelig kommunikasjon på en flott måte. Samtidig har de også kreert en enorm sandkasse for kriminelle handlinger, skriver Ann Kathrin Storsveen, leder i Nettpatruljen i Oslo Politidistrikt i en e-post til Nettavisen.

- Leverandørene må gjøre det vanskeligere å blant annet laste opp volds- og overgrepsvideoer, de må monitorere hva som deles på plattformene sine og ta ned uønsket innhold. Sist, men ikke minst, må de reagere mye raskere når de varsles om slike videoer. I dag tar det alt for lang tid - om de reagerer i det hele tatt. Ett hederlig unntak er den raske responstiden de utviste når de tok ned videoen av Marokko-drapene. Der beviste de ettertrykkelig at de kan når de vil, skriver Storsveen.

- Føler selv de er skyldige

En organisasjon som hjelper mindreårige som har blitt utsatt for overgrep på nett er Røde Kors sin hjelpetelefon «Kors på halsen». De er et samtaletilbud for alle, både de som er blitt utsatt for overgrep og de som kjenner noen som er blitt utsatt for overgrep. Kors på halsen er en hjelper for å finne en vei videre og fortelle om rettighetene man har. Lederen for «Kors på halsen», Nelli Kongshaug, forteller til Nettavisen at flere tar kontakt når media tar opp saken om overgrep på nettet.

- De som tar kontakt føler at de selv er skyldige, sier Kongshaug, før hun fortsetter:

- De fleste er i alderen 13-17 år.

Kongshaug forteller at det ikke er noen tall på hvor mange i Norge som utsettes for overgrep på nett og at det nok er mange mørketall. Hun tror heller ikke politiet har tall på dette. Videre sier hun at Kripos har rapporter, men mener at det bare er toppen av isfjellet.

Avslutningsvis sier Kongshaug at hvis man er utsatt for overgrep via internett, så er det første man bør gjøre å ta kontakt med noen og fortelle hva som har skjedd. Enten ved å snakke med en voksen, politiet eller ringe til «Kors på halsen». Det er viktig at man ikke sletter kommunikasjonen, da den kan brukes som bevis mot overgriperen.

- Vit at det aldri er din skyld, avslutter Kongshaug.

