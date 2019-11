Oscar (15) ble drept på Kapp

Det var 15 år gamle Oscar André Ocampo Overn som døde etter voldshendelsen på Kapp 9. oktober.

Det skriver Oppland Arbeideblad fredag kveld. De skriver at dødsannonsen står på trykk i lørdagens papirutgave av avisen og at navnet offentliggjøres i kveld i samråd med den avdødes familie.

Det er også opprettet en minneside der mange har sendt inn sine hilsener.

«Hvil i fred, kjære Oscar. Du vil aldri bli glemt», skriver en, ifølge avisen.

«Jeg kommer aldri til å glemme deg du vil alltid være den tøffeste og snilleste gutten i hele verden. Du var en kjempeflott gutt som alle var veldig glad i»

15-åringen ble funnet kritisk skadd i familiens bolig på Toten 9. oktober. Guttens 44 år gammel far ble siktet for drapsforsøk og for seksuell omgang med barn under 14, samt frihetsberøvelse av moren til gutten.

Mandag denne uken kom meldingen om at gutten var død, etter å ha vært innlagt på Ullevål sykehus siden voldshendelsen. Etter dødsfallet ble siktelsen av 44-åringen endret fra drapsforsøk til drap.

15-åringen begraves fra Hoff kirke i Østre Toten fredag 15. november.