Oslo: 620 smittetilfeller siste 14 dager

De siste smittetallene for Oslo viser 47 nye smittetilfeller siste døgn og 620 siste 14 dager.

I løpet av tirsdag ble det registrert 47 nye smittetilfeller av covid-19 i Oslo. Dagen før ble det registrert 54 nye tilfeller, altså 101 så langt denne uka. I uka som gikk ble det registrert 291 nye smittetilfeller i hovedstaden. Uka før der igjen var tallet 310.

Tallet tirsdag viser en liten nedgang i antall smittede i Oslo fra dagen før.

Det siste døgnets tall er likevel høyere enn det var alle dager i forrige uke, bortsett fra tirsdag 29. september hvor det ble registrert 49 nye koronatilfeller.

De siste 14 dagene er det registrert 620 nye smittetilfeller i hovedstaden.

Bydel St. Hanshaugen har det høyeste insidenstallet med 143,8 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager (56 smittede), viser koronastatistikken fra Oslo kommune onsdag. Stovner, Sagene, Grünerløkka, Grorud, Gamle Oslo, Frogner og Bjerke har også tall som ligger over 100. Lavest er smittetrykket i bydel Vestre Aker, der det er registrert 15,9 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager (8 smittede).