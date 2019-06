Oslo-advokat siktet for flere tilfeller av grov korrupsjon

Ifølge politiet skal advokaten ha mottatt penger og tjenester fra personer som hadde boligene sine på tvangssalg, selv om han var på oppdrag for det offentlige. Mannen avfeier alle anklagene.

I oktober ble en advokat i Oslo pågrepet av politiet, siktet for ett tilfelle av grov korrupsjon. Nettavisen får opplyst at mistankegrunnlaget er utvidet og gjelder nå flere tilfeller.

I siktelsen kommer det frem at politiet mener at han ved flere anledninger fra februar 2010 til mars 2015, krevde og mottok kontanter og pengeoverføringer via bank, samt tjenester og annet fra eiere av salgsobjekter.

Dette skal ha skjedd i Oslo- og Østlandsområdet.

Oscar Ihlebæk (bildet) er forsvarer for den korrupsjonssiktede advokaten (arkivfoto). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

- Saken er bare tull

Han var i samme periode oppnevnt som Byfogdembetets medhjelper for tvangssalg av fast eiendom.

«Fordelene XX (advokaten, red. anm.) krevet var utilbørlige blant annet fordi han opptrådte som advokat og offentlig oppnevnt medhjelper, fordi han utnyttet en vanskelig situasjon og gav en forestilling av at tvangssalget kunne treneres eller avlyses», heter det i siktelsen.

Advokaten avviser anklagene blankt.

- Denne saken er bare tull, sier han til Nettavisen før han henviser til sin forsvarer Oscar Ihlebæk.

Politiet har ikke oversikt over hvor mange fornærmede det er i saken, i forbindelse med tvangssalg av bolig. I det første tilfellet, som ble anmeldt, skal den siktede advokaten ifølge politiet ha mottatt et pengebeløp på rundt 20.000 kroner fra eieren av boligen som skulle tvangsselges, i tillegg til ulike tjenester.

- Min klient erkjenner ikke straffskyld for verken den opprinnelige siktelsen (med ett tilfelle av grov korrupsjon, red. anm.) eller den utvidede siktelsen. Saken er et forhold mellom min klient og politiet, og eventuelt domstolene, dersom det blir tatt ut en tiltalebeslutning, sier Ihlebæk til Nettavisen.

Politiadvokat Christian Stenberg (arkivfoto). Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix (NTB scanpix)

PC-er og telefoner beslaglagt

Forsvareren vil ikke kommentere om hans klient fortsatt praktiserer som advokat.

Politiet startet etterforskning på bakgrunn av én anmeldelse, som Dagbladet omtalte i november. I oktober ble Oslo-advokaten pågrepet og avhørt, før han ble løslatt. Politiet utførte også ransaking, og beslagla tre bærbare PC-er, en iPhone og har kontroll på siktedes gmail- og hotmail-kontoer.

- På et tidspunkt ble det aktuelt å utvide siktelsen, slik at det ble søkt etter flere mulige fornærmede i saken. Per nå har vi ikke full oversikt over hvor mange fornærmede det gjelder, eller hvor stort totalbeløp det dreier seg om, sier politiadvokat i seksjon for miljø og spesialetterforskning Christian Stenberg til Nettavisen.

- Vi mener det dreier seg om grov korrupsjon fordi det er snakk om en advokat som har vært medhjelper for det offentlige i forbindelse med tvangssalg av eiendom.