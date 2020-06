Oslo blant de varmeste byene i Europa

Roma, Madrid og Paris kunne ikke måle seg med Norges hovedstad fredag, men det er en annen landsdel som stikker av med det beste helgeværet.

Til tross for å ha slått «knockout» på flere middelhavsbyer var ikke Oslo aller varmest på kontinentet fredag.

Yr sine sider viser at det for eksempel var 28,6 grader i Athen klokken 12, litt varmere enn de 27,4 gradene som ble målt ved Blindern, som er den offisielle målestasjonen for Oslo.

– Lenger øst i middelhavet så er det jo litt varmere der enn i Norge, men det er veldig ustadig vær nedover i Europa, så det er ikke så veldig mange steder som er varmere, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til Nettavisen.

Samtidig er det verdt å nevne at den greske hovedstaden var marginalt - 0,1 grader - kaldere enn de 28,7 gradene som ble målt samtidig på Bygdøy i Oslo.

Skiftende, men varmt

At Oslo matcher såpass mange feriefavoritter er ikke dagligdags:

– Det ligger et lavtrykkssystem over sentrale deler i Europa som genererer mye bygeaktivitet. Luftmassen er til dels den samme over hele kontinentet, men vi får mer solstråling enn dem, og derfor blir det varmere hos oss.

Folk koser seg i godværet søndag på Ingierstrand Bad utenfor Oslo sentrum søndag kveld. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Godværet vil til dels vare inn i helgen i Oslo, men det blir ikke bare sol og strandliv:

– Det som skjer er at vi går fra høytrykk og over til at det dukker opp litt sånne små bomullsdotter på himmelen, som starter ganske langt nede, og som det ofte er litt fart i. Denne værtypen her, som innebærer at luften går nedenifra og opp, er det vi nå går inn i. Det vil være mer skiftende enn det har vært tidligere, men det vil fremdeles være varmt, sier Escobar Løvdahl.

Her blir det best vær

Selv om det har vært varmt og fint i store deler av Sør-Norge den siste tiden er det en annen landsdel som nå stikker av med det aller beste været:

– I Nordland og Trøndelag ser det veldig fint ut i helgen. Det blir sol, skyfri himmel og over 25 grader enkelte steder.

For dem aller lengst nord er det litt mer usikkert, men fremdeles lovende:

– I Troms og Finnmark har det blitt betydelig kaldere i dag enn det var for noen dager siden. Hvis det stedvis er pålandsvind så holder jo Barentshavet 7-8 grader, og da blir det den temperaturen du får, men sannsynligvis vil man mange steder unngå å få inn den aller kaldeste lufta, så det blir varmt og sommerlig i hele Nord-Norge, i alle fall i Nordland.

– Det er ikke sjanse for at Bodø kan matche Roma og Madrid, da?

– Bodø kan nok matche enkelte steder i Europa - det vil fortsatt være bygeaktivitet - men at man kan få over 25 grader i Bodø, det kan forekomme. De som er på Norgesferie i Nordland kan få det varmere enn de som måtte befinne seg sørover i Europa, sier Escobar Løvdahl til Nettavisen.

Sommertordenbyger

Nordvestlandet og sørover vil få mye av det samme været, lover statsmeteorologen.

– Det blir varmt og mye sol i dag. Kan nok dukke opp noen ettermiddagsbyger, slik som de siste dagene.

KRAFTIGE BYGER: I helgen kan det oppstå tordenbyger noen steder i Sør-Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Lørdag får sørlige deler av Norge ganske ustabilt vær, med en type nedbør som er ganske uforutsigbar:

– Den kommer fra sørlige deler av Sverige og Danmark. Det er ettermiddagsbyger som driver inn over Skagerak, og som er litt vanskelig å forutse hvor de går, men vi ser helt klart tegn på at det kommer. Det vil bli kraftig regn på kort tid et eller annet sted på Sørlandet, kanskje også Telemark og Rogaland. Akkurat hvor kraftig og når, vet vi ikke, sier Escobar Løvdahl, og viser til farevarselet om styrtregn som er sendt ut for Telemark og Agder.

Les også: Koronaviruset og bading i saltvann: Eksperten er ikke i tvil om risikoen

– Dette er vanlige sommertordenbyger hvor det kommer ordentlig skyll, og kan skape lokalt med overvann.

Dette området vil etter hvert trekke nordover mot Vestland og Østlandet i løpet av søndagen. Over helgen vil dette også trekke opp mot Trøndelag.