Oslo-boerne kan fortsatt gå til frisøren etter den nye nedstengingen

Alle serveringssteder må stenge, med unntak for takeaway.

* Alle butikker må stenge, med unntak av butikker som er listet opp i den statlige unntakslisten, blant annet dagligvarehandel og apotek.

* Gallerier og kunstutsalg må stenge.

* Stengingene gjelder fra midnatt natt til tirsdag.

* Organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år frarådes.

* Utendørs arrangementer forbys, med de samme unntakene som innendørsarrangementer.

* Det innføres rødt nivå i voksenopplæringa og i videregående skole fra mandag 1. mars.

* Ingen elever i videregående skole skal møte opp mandag eller tirsdag. Elevene skal ha digital undervisning eller undervisningsfri. Fra og med onsdag skal alle skoler drives i en kombinasjon mellom fysisk oppmøte og digital undervisning.

* Samtidig forsterkes smittevernet på skolene. Blant annet tar man sikte på å innføre massetesting av elever med spyttprøver fra 8. mars og testing av alle lærere.

* For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører Oslo kommune egne forskriftsfestede regler med klare regler for smittevern på byggeplasser. Oslo kommune har hatt dialog med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og opplever at det er forståelse for dette.

* Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av smittevernregler på byggeplasser skal kunne straffes med fengsel i inntil 6 måneder. De nye reglene vil bli kombinert med en målrettet og forsterket testing på byggeplasser.

* Byrådet i Oslo anbefaler folk om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak av aleneboende og barn og ungdom i samme kohort.

* Samtidig opprettholder byrådet fritidstilbudet til barn og ungdom, blant annet bibliotekene. Samtidig innføres noen ytterligere begrensninger for innendørs aktivitet for gruppen 16 til 19 år, der økningen i smitte har vært stor. Fremover må man kun samles i grupper ti personer, og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid.