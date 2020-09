Oslo-byråd bekymret for hyttesmitte

Oslo-folk som samler venner og familie på hytta i høstfjellet, bekymrer helsebyråd Robert Steen (Ap). Han frykter mange kommer hjem med koronasmitte.

– Det er ikke uvanlig at man i fjellområdene mellom Øst- og Vestlandet møter familie og venner fra Vestlandet. Hvis det er dårlig vær, klemmer man seg inn i små hytter og overholder ikke meteren, sier Steen til NTB.

Forrige mandag innførte Oslo-byrådet en regel om at maks ti personer kan samles privat, i et forsøk på å stagge koronasmitten. Men den regelen gjelder ikke i Trysil, Hemsedal, Gol og Geilo, minner Steen om. I resten av landet kan man samle opptil 20 personer privat.

Helsebyråden mener hytteferien dermed kan være verre enn mange av situasjonene som ville blitt rammet av Helsedirektoratets anbefalinger om tiltak.

– Det er nok en mye større risiko for smittespredning enn en del av de situasjonene man prøvde å adressere i Oslo, sier han.

Følger ikke anbefalingen

Oslos rødgrønne byråd strammer inn smittetiltakene, og fra tirsdag klokka 12 blir det blant annet påbudt å ha på munnbind på trikken og T-banen dersom det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Men samtidig avviste byrådet flere av tiltakene som Helsedirektoratet hadde anbefalt, og på tross av sterke formaninger fra helseminister Bent Høie (H) om å lytte til de nasjonale myndighetene.

Blant reglene byrådet avviste, var en grense på maks fem personer i private lag. For mange familier ville det bety at man ikke kan ta imot besøk.

– Hvis du sitter i Oslo og det regner – og det gjør det jo om dagen – og du bor i en blokk og har tre unger, og naboen har tre unger, da får du ikke sende ungene over gangen, påpeker Steen.

Han mener et slikt tiltak ikke ville bli forstått. Særlig hvis ungene ser på Instagram at klassekamerater er på en hytte der mange flere får være samlet.

– Det utfordrer rettferdighetssansen til folk. Det har definitivt vært en del av vurderingen, sier Steen.

Få med så store hytter

Helseministeren sier han deler Steens bekymring for at høstferie på hytta kan føre til koronasmitte, men toner likevel ned risikoen.

– Det er sannsynligvis en håndfull innbyggere i Oslo som har hytter så store at de kan samle 20 stykker på en lovlig måte og holde en meters avstand, sier Høie til NTB.

Men han påpeker at folk må følge smittereglene også når de er på ferie.

– Det er viktig for meg å understreke at det at en kan samle 20 mennesker i andre kommuner, ikke opphever kravet om å holde en meters avstand.

Høie sa mandag at han mener tiltakene Oslo kommune nå innfører, er tilstrekkelige, selv om de ikke følger direktoratets anbefalinger.

Frykter tilliten blir borte

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener for strenge tiltak ville øke «tiltakstrettheten» og tilliten til myndighetene og viste til at det i andre land er store demonstrasjoner mot smittevernreglene.

– Vi må ha med oss folk på laget i kampen mot smittespredning, ikke bare de neste to ukene og to månedene. VI må ha med oss folk i dette maratonløpet helt til store deler av befolkningen er vaksinert. Helt til vi faktisk kan si at krisen er over, sa Johansen på pressekonferansen mandag kveld.

(©NTB)