Byråden for byutvikling jubler over vrakingen av et gigantisk kjøpesenter i Oslo.

Mandag ble det kjent at utbygger snur etter 12 år med planlegging, og likevel ikke vil bygge et nytt kjøpesenter på 45.000 kvadratmeter på Økern i Oslo.

Nå vil de heller bygge handlegater og torg, og det er som musikk i MDG-byråd Hanna Marcussens ører.

- Jeg synes jo det er veldig gode nyheter for hele Oslo, og spesielt for de som bor der, sier byråden for byutvikling til Nettavisen.

- Tiden er forbi

Marcussen sier hun er glad for at utbygger har innsett at kjøpesenteret må vrakes.

- Både eier og utbygger ser at tiden for de store bilbaserte kjøpesentrene er forbi, og at man heller ønsker å bygge en ordentlig by, at man ønsker et attraktivt sentrum i Hovinbyen med torg, med både med boliger og næring sier hun.

FORNØYD: Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), er glad for at utbygger dropper planene om et kjøpesenter på Økern. - Tiden for bilbaserte kjøpesentre er forbi, mener hun. Foto: Fredrik Varfjell (AFP)

Utbygger, Steen & Strøm og Storebrand, ber nå om å få omregulere området og heller bygge gater som «kan minne om Majorstuen, Vulkan og Grünerløkka».

- Men kjøpesenterplanene var jo godkjent av byrådet?

- Ja, men de er gamle. Reguleringen ble gjort lenge før jeg ble byråd, sier Marcussen, og påpeker at det er viktig å legge til rette for gode byrom med hyggelige gater.

- Ikke nytt Sandvika storsenter

Men siden utbyggingsområdet nå må omreguleres, blir prosjektet på Økern forsinket. Den opprinnelige planen var at kjøpesenteret skulle stått ferdig neste år.

STORE PLANER: Slik var planen for nye Økern sentrum, med kjøpesenter, badeland, kino og boliger. Det er nå høyst usikkert hvordan området blir til slutt. Foto: Illustrasjon: ØkernLøren.no

- Hva er så ille med et kjøpesenter?

- Vi ønsker ikke å ha et nytt Sandvika storsenter på Økern. Når man ser hvordan byutvikling utvikler seg, er det å ikke ha et separat kjøpesenter, men å ha butikker sammen med byen, det å ha en kombinasjon som skaper en god by, sier Marcussen, og konstaterer:

- Store kjøpesentre slik planene var her, tror jeg ikke er fremtiden for byutviklingen.

I tillegg til butikker, skal det bygges 2000 nye boliger på stedet, og disse planene står fortsatt ved lag. Det blir også kino som planlagt, og trolig et bibliotek.

- Må vurdere badeland

Det er også planlagt et badeland i tilknytning til kjøpesenteret, og som Nettavisen tidligere har omtalt, ønsker utbygger å vrake også de planene.

Men det er ikke Marcussen like enig i, så det er høyst usikkert hva som skjer med badelandet.

- Det er klart noe vi må vurdere. For det er klart at der har det vært mye lokale ønsker og forventninger, og kapasiteten i Groruddalen er ikke god nok. Tidligere har jeg sagt at vi opprettholder at det skal være et badeland, sier byråden.

- Så de nye planene vil dere helt klart si ja til?

- Nå har vi bare sett omrisset av hvordan man tenker å bygge by, men så er det selvfølgelig mange detaljer vi må se nærmere på, sier Marcussen.