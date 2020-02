Oslo-byråden skulle selge skandaletomt for to år siden - har brukt 600.000 mer på advokat-honorarer

Nesten to år etter at Oslo-byrådet sa at sykehjemstomta skulle selges, blir tomta lagt ut i markedet.

15 år har nå gått siden Oslo kommune kjøpte skandaletomta i Altea i Spania, hvor daværende eldrebyråd Sylvi Listhaug (Frp) ville bygge sykehjem.

Men tomtekjøpet ble raskt et mareritt og et pengesluk for kommunen. Så langt har tomta kostet skattebetalerne 29 millioner kroner - uten at et sykehjem er bygget.

Nå vil kommunen igjen forsøke å kvitte seg med den 12 mål store tomta.

- Vi har anskaffet en megler, og eiendommen er på vei ut i markedet for salg, sier eiendomsdirektør Olav Alme i Omsorgsbygg i Oslo kommune til Nettavisen.

SKANDALETOMT: Tidligere eldrebyråd Sylvi Listhaug i Oslo ville bygge sykehjem på denne tomta i Altea i Spania, og for snart to år siden sa etterfølgeren Tone Tellevik Dahl (Ap) at de skulle selge tomta. Men fortsatt er ikke den ubrukelige tomta blitt solgt. Foto: Omsorgsbygg/NTB scanpix

Har tatt 21 måneder

Det var Nettavisen som for snart to år siden kunne fortelle at byrådet i Oslo ville selge skandaletomta.

- Vi skal nå ta kontakt med eiendomsmeglere for å se om vi nå kan rydde opp i det det forrige byrådet ikke klarte å rydde opp i, sa daværende eldrebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), til Nettavisen i mai 2018.

- Her har det vært rot fra dag én. Totalt har Oslo kommune brukt 30 millioner kroner på den steinrøysa der nede, som kunne vært brukt til å styrke eldreomsorgen i Oslo. påpekte hun, som nå ikke lenger er byråd.

SKAL SELGE: Eiendomsdirektør Olav Alme i Omsorgsbygg i Oslo kommune forteller at de nå har kontaktet megler for å selge sykehjemstomta i Spania som har kostet innbyggerne snart 30 millioner kroner. Foto: Oslo kommune

Eiendomsdirektøren i Omsorgsbygg sier det er flere grunner til at det har tatt så lang tid:

- Forklaring på tidsforløpet er at jeg tiltrådte som ny leder i eiendomsavdelingen for seks måneder siden, med ansvar for denne tomten, og har måttet bruke litt tid på å sette meg inn i alle sakens dokumenter, samt at det å anskaffe megler også i seg selv tar tid, forteller Alme.

Selges til «markedspris»

Omsorgsbygg opplyser at tomta skal selges for markedspris, men fordi det knytter seg noen uklarheter til utnyttelse av tomta grunnet et komplisert spansk regelverk, så det er foreløpig ikke mulig å forutsi hva salgsprisen ender på.

De har engasjert en lokal megler i Spania, Sunterra Real Estate Spain SL, som nå er i gang med salgsprosessen.

- Megler er anskaffet i henhold til regelverk om offentlig anskaffelse. Han vil bruke sitt kontaktnettverk, samt at den markedsføres der det er naturlig, sier Alme.

12 MÅL UTMARK: Oslo kommune fikk ikke byggetillatelse for den 12 mål store tomta i Spania, som nå er gjengrodd. Nå vil kommunen vil selge. Foto: (Omsorgsbygg)

For det vil megleren få fem prosent av kjøpesummen i provisjon, ifølge avtalene som er inngått med Oslo kommune.

- Det vil si at megler får betalt hvis tomten blir solgt, får Nettavisen opplyst.

570.000 til advokat

Tomta, som ligger i Altea nær Benidorm, ble kjøpt av Oslo kommunes sykehjemsselskap Omsorgsbygg for 3,4 millioner kroner i 2005. Men tomta viste seg å være ubrukelig, og kommunen fikk ikke byggetillatelse fra lokale myndigheter.

Telelvik Dahl opplyste i 2018 at kostnadene for tomta hadde nådd svulmende 30 millioner kroner. Omsorgsbygg sier nå at de totale kostnadene er noe lavere, på nesten 29 millioner kroner. Men Nettavisen får opplyst at pengene har rent ut også siden Tellevik Dahl sa at tomta skulle selges.

- De siste to årene er det påløpt cirka 570.000 kroner i ulike løpende utgifter. Dette er i hovedsak honorar til stedlig advokat, forteller eiendomsdirektøren.

PLANEN: Slik skulle sykehjemmet bli seende ut, der Oslos eldre skulle kunne nyte sol og sommer under den spanske sola. Foto: (Omsorgsbygg)

Listhaug la ned grunnstein

Nåværende Frp-nestleder Sylvi Listhaug reiste selv ned til Spania for å legge ned sykehjemmets grunnstein på tomta da hun var eldrebyråd. Men etter at skandalen ble et faktum, fremmet Arbeiderpartiet, SV og Rødt et mistillitsforslag mot byråden.

Det var Listhaug, som ble byråd i 2006, som ga klarsignal til å bygge sykehjem i Spania.

- Jeg har ansvaret for at sykehjemmet ble bestilt, sa hun til TV 2 Nyhetene i forbindelse med en høring om skandalen i 2010.

Tellevik Dahl mente i 2018 at Listhaug rett og slett har lurt de eldre.

- Det var Listhaug som var eldrebyråd, og hun lovet eldre et sykehjem i sola, men i praksis lurte hun byens eldre og ga kommunen en regning på 30 millioner, sa hun til Nettavisen.

Listhaug avfeide imidlertid kritikken, og sa at hun ikke «tar en leksjon fra byrådet».

- Frp ønsket å bygge et sykehjem i Spania som et tilbud til Oslos eldre på 2000-tallet, fordi mange eldre ville ha godt av å komme bort fra kulde og is til varmere strøk. Dessverre fikk vi ikke til dette, sa Listhaug til Nettavisen.

DRØMMEN BRAST: Nåværende Frp-nestleder Sylvi Listhaug ville bygge et sykehjem i Spania fordi mange eldre ville ha godt av å komme bort fra kulde og til varmere strøk, men sa for halvannet år siden at hun dessverre ikke fikk det til. Foto: (NTB scanpix)

- Kan ikke brukes til noe

Etter seks år, i 2013, fikk kommunen byggetillatelsen de hadde ventet på, men dette ble påklaget rettslig. Deretter skjedde det lite, og byggetillatelsen gikk ut.

Og for ett år siden sa Tellevik Dahl at tomta fortsatt ikke var lagt ut for salg, fordi spanske myndigheter hadde startet en omregulering for å verne området ytterligere.

- Det ser ut som man ikke kan bruke tomta til noe som helst, sa hun oppgitt.

Nettavisen har vært i kontakt med byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid og byrådsavdelingen for næring og eierskap i Oslo kommune, som henviser til Omsorgsbygg som har ansvar for å følge opp tomtesaken.