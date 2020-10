Oslo-byrådet blar opp fire milliarder for nye trikker: - Mange er frustrerte

MDG-byråd Lan Marie Berg forsvarer bruken av over fire milliarder kroner på nye trikker.

GREFSEN (Nettavisen): Mandag formiddag ble Oslos første nye trikk vist fram for pressen og andre inviterte gjester i Sporveiens vognhall på Grefsen.

Den første av totalt 87 nye trikker som skal overta for dagens trikker i hovedstaden, som skal fases ut de neste fire årene.

- Jeg har ventet på denne dagen lenge. Det er veldig stas, sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), til Nettavisen.

STOR STAS: Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg, smilte fra øre til øre da hovedstadens første nye trikk ble vist fram mandag. - Det er stor stas, sier Berg til Nettavisen. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Frustrerte med rette

Innen 2024 skal alle de nye blåtrikkene være på plass. Disse vil prege bybildet i Oslo i mange år tiår framover.

- Jeg gleder meg veldig til denne trikken skal kjøres rundt i Oslos gater. Ikke minst når vi får passasjerer i trikken. Den er jo så flott og fin å være i. Den er universelt utformet, den er stillere i bybildet og den tar dobbelt så mange mennesker som de gamle trikkene, sier Berg og peker stolt rundt inne i den nye trikken.

NY BLÅTRIKK: Oslo kommune har bestilt 87 slike trikker fra Spania, som skal erstatte dagens blåtrikker i løpet av de neste fire årene. Foto: Jørgen Berge (Mediehuset Nettavisen)

Hver av de nye trikkene vil ha plass til 220 personer, de har flere dører enn de gamle trikkene og ikke minst blir de tilgjengelige for flere grupper som er utestengt i dag:

- Siden de er universelt utformet, så gjør det at alle nå kan ta trikken. Der er det mange som har vært frustrerte over - med rette - fordi de ikke kan komme seg på de gamle trikkene som vi har i Oslo som fortsatt har trapper. Enten om man har barnevogn, sitter i rullestol eller er dårlig til beins, sier byråden, og understreker:

- Nå blir trikken i Oslo i verdensklasse.

- Det er verdt pengene

Berg skryter av at trikkene nå skal kunne frakte 100 millioner reisende i året, mot dagens 50 millioner reisende.

- Men dette koster jo mye penger, totalt 4,2 milliarder kroner. Er det verdt alle disse pengene?

- Ja, og vi investerer mye i trikken, nettopp fordi det er en viktig del av kollektivtilbudet. Alle elsker trikken, Oslofolk liker å kjøre trikk og det er en viktig del av kollektivtrafikken når flere og flere skal reise kollektivt nå som Oslo skal bli en utslippfri by, sier Berg.

HOLDER SEG FAST: Lan Marie Berg og byrådsleder Raymond Johansen holdt seg godt fast i Oslos nye første nye trikk. En investering som totalt vil koste over 4,2 milliarder kroner. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Hadde det ikke vært bedre løsning å satse på el-busser, der man slipper å investere i trikkeskinner og annen infrastruktur, enn å kjøpe så mange dyre trikker?

- Nå har vi jo trikkespor i Oslo i dag, og så vet vi at folk liker skinnegående transport bedre. Åtte av ti innbyggere i Oslo er positive til trikken, og 70 prosent vil ha flere trikkelinjer, påpeker Berg, og samtidig legger til:

- Det er klart at god kollektivtransport koster, men det er det også verdt det i en by som Oslo som både vokser og som også skal være utslippsfri framover.

UNIVERSELT: De nye trikkene er universelt utformet slik at det er enkel tilgang for også rullestolbrukere, folk med barnevogner og de som er dårlige til beins. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Johansen: - En enda høyere sum

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) forteller at han i dag «er stolt på vegne av Oslo», og som Berg forsvarer han det å bruke 4,2 milliarder kroner på trikkene.

- Det er også en enda høyere sum hvis du har med det vi nå må ha av endringer i gatene for å få dette til. Det er en investering i framtida, sier Johansen til Nettavisen, og påpeker:

- Vi legger til rette for et godt kollektivtilbud, og så er det opp til folk å bruke det. Og det er jeg helt sikker på at de vil, for du kommer raskere og mer effektivt dit du skal enn du gjør på andre måter, sier han.

- Kunne dere ikke heller satser på el-busser der dere slipper trikkeskinner og som er mye billigere?

- Nå har et nesten samlet bystyre gjennom mange år bestemt seg for at trikken ønsker vi å satse på. For det forteller noe om Oslos historie, og om at vi vil bruke historien til også å fortelle noe om framtida. Trikken er 145 år, og den skal vi også ta med oss inn i framtida på en ny og tidsriktig måte som denne trikken viser, sier han.

HISTORIE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener det er viktig å ta med seg trikkens 145-årige historie inn i framtida, og at det er helt riktig å investere så mange milliarder kroner på nye trikker. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Noe helt annerledes

Sjefen for trikken, administrerende direktør i Sporveien Trikken, Birte Sjule, jubler naturlig nok også denne dagen.

- Det her er en kjempeartig dag. Endelig får vi vist trikken til hele Oslos befolkning. Det er en dag jeg har gledet meg til veldig lenge, sier Sjule til Nettavisen.

- Hva er det som er så stort med denne trikken?

- Jeg tror alle når de får lov til å komme ombord i trikken, så vil de oppleve at dette er noe helt annerledes. Det er en moderne trikk, den er lys, åpen og har store dører. Og ikke minst er den tilgjengelig for hele Oslos befolkning, sier hun.

STOLT: Administrerende direktør i Sporveien Trikken, Birte Sjule, jubler naturlig nok denne dagen over den nye trikken som ble vist fram. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Det er det spanske selskapet CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA) som vant anbudet om å bygge trikkene, som skal leveres til Oslo fortløpende de neste årene. Den første trikken skal nå testes før den settes i trafikk i løpet av neste år.

Senere mandag ettermiddag vil Oslo kommune ha en digital framvisning av den nye trikken på sine Facebook-sider for byens innbyggere.