Oslo-byrådet satser millioner på sykkel - men her gror sykkelparkeringen igjen

Venstre og Frp forventer at byrådet rydder opp. - Dette er helt over stokk og stein, mener Frp.

VIPPETANGEN (Nettavisen): På Vippetangen i Oslo er det anlagt 140 sykkelparkeringsplasser, men plassene gror bokstavelig talt igjen av ugress.

Da Nettavisen besøkte stedet tidligere denne uka, var ugresset enkelte steder nærmere en meter høyt, og flere av sykkelstativene var i ferd med «å bli borte».

- Dette ser ikke bra ut. Dette er et sted mange sykler til om sommeren. Jeg håper Byrådet ordner opp raskt, nå som sommersesongen på Vippa er i gang, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, til Nettavisen.

Se video av den gjengrodde sykkelparkeringen øverst i saken.

GROR IGJEN: Disse sykkelstativene på Vippetangen i Oslo gror nå igjen, og det ser mer eksotisk ut enn det kanskje burde på fortauet. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Den gjengrodde sykkelparkeringen står i sterk kontrast til den store sykkelsatsingen til byrådet i Oslo, som bruker flere titalls millioner kroner på å bygge nye sykkelfelt og sykkelparkering.

Ingen sykler

Sykkelstativene er plassert på fortauet rett ved fergekaja til Stena Line i Oslo, og ikke langt fra flere populære spisesteder, som «Vippa», en mathall med mange små spisesteder. Tidligere var det parkeringsplasser for biler der stativene står.

EKSOTISK?: Det minner mer om en ugressjungel en enn et fortau med sykkelstativer. Her har brenneslen fått boltre seg og ruver over stativene. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Sykkelstativene står også ved Akershus festning, og ikke langt fra de nye badstuene som har blitt etablert på kaiområdet - og flere arbeidsplasser på området.

Da Nettavisen dokumenterte ugressjungelen, var det heller ikke en eneste sykkel å se på de 140 sykkelplassene. Det eneste som sto der var en ensom el-sparkesykkel.

- Miljøbyråden må ta grep

Frps førstekandidat i Oslo til høstens kommunevalg, Aina Stenersen, reagerer også kraftig på det hun ser.

- Dette er helt over stokk og stein bokstavelig talt. Slik kan ikke byrådet holde på. Dette er et populært og trendy område i Oslo, og å se det så uflidd og gjengrodd er veldig leit, sier Stenersen til Nettavisen, og påpeker tydelig:

- Her er det også brennesle, og det er ubehagelig for barn, og andre. Dette må MDG sin miljøbyråd ta tak i med en eneste gang. Jeg forventer at dette er bort i løpet av uken.

BLOMSTRENDE: Blomster dekorerer også sykkelstativene, der det er vanskelig å sette fra seg sykkelen på grunn av alt ugresset. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Stenersen karakteriserer de 140 sykkelstativene som ganske ubrukelige slik bildene viser.

- Dette er litt som MDG sin bypolitikk. Det skal være så fancy i retorikken, men realiteten er at de ikke klarer å lage en grønn og fin by som er brukelig for folk flest. Og dette er nok et eksempel på det. Så etaten får dra ut av kontorene sine og ordne opp i dette med en eneste gang, sier hun.

Rett ved stativene går også Oslos første førerløse buss, som ble satt i trafikk i mai. Bussruta går mellom Kontraskjæret og Vippetangen.

- Skal være funksjonell

Ifølge Oslo kommunes egen veiledning for sykkelparkering, påpekes det at sykkelparkering er viktig for at folk skal kunne bruke sykkelen.

«God sykkelparkering signaliserer at sykling er ønsket og gode, tilrettelagte sykkelparkeringer kan for mange være avgjørende betydning for å bruke sykkelen mer i hverdagen», står det i veilederen.

ENSOM: På den gjengrodde sykkelparkeringen var det ingen sykler da Nettavisen besøkte stedet. Kun én el-sparkesykkel sto parkert mellom stativene (lenger bak i bildet). Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Det påpekes dessuten at «Sykkelparkeringen i Oslo skal være både sikker og funksjonell, og skal gi gode låsemuligheter for mange ulike sykkeltyper».

I tillegg står det at sykkelparkeringen skal være lett tilgjengelig, og det vektlegges viktigheten av at det er mulig å brøyte snø og feie ved anlegget.

Men ugress nevnes ikke, noe veilederen kanskje burde gjøre...

- Ryddes de nærmeste dagene

Bymiljøetaten forklarer ugresset på sykkelparkering slik:

- Stativene ble satt opp for noen år siden som sykkelparkering for fjordbåtene. Nå er fjordbåtene flyttet, og behovet er mindre og det har derfor grodd opp en del ugress. Det er planlagt å rydde området for ugress de nærmeste dagene, sier kommunikasjonsrådgiver Thea Leivestad i Bymiljøetaten til Nettavisen.

Leivstad opplyser at behovet for sykkelparkeringen vil evalueres.