Oslo-byrådet setter Fornebubanen i fare

Bor du i en nabokommune til Oslo, jobber innenfor Osloringen og kjører dieselbil i rushtiden? Da risikerer du å måtte betale 188 kroner i bomringen uten Autobrikke om bare fire år.

Av Nicolai Øyen Langfeldt (H), nestleder i Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo

Det er hvis de største bompenge-entusiastene får viljen sin i Oslopakke 3-forhandlingene som nå pågår.

Det første som i så fall vil skje er at bomtakstene for fossilbiler øker med 57 prosent fra 1.januar neste år. Deretter bare fortsetter de å stige, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. Og om du får en Fornebubane igjen, er opp til byrådet.

Et annet bompengescenario innebærer at bompasseringen ender på en drøy hundrelapp for de samme bilistene. Forrige gang Oslopakke 3 skulle reforhandles, var i 2016.

Da mente AP og MDGs representanter at 80 kroner i bomringen var for lite. Det ble det ikke noe av. Først og fremst fordi Høyre i Oslo, og det daværende ikke-sosialistiske flertallet i Akershus fylke med Høyre i spissen sa tvert nei.

Nå er situasjonen en annen. De rødgrønne bompengetilhengerne er i flertall både i Oslo og Viken. Det er med andre ord all mulig grunn til å forberede seg på et kraftig prishopp i bomringen.

Denne uken gikk det fjerde møtet i forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 av stabelen. Det er løgn å påstå at forhandlingene har god fremdrift. Tvert imot opplever Høyre at de går baklengs.

Først og fremst fordi Ap og MDGs representanter går tilbake på nesten alt partene var enige om for bare fire år siden. Da var alle enige om å bygge E18 fra Lysaker til Drengsrud, et stykke etter Asker, uten at lokalpolitikerne hadde helt klar for seg hvordan prosjektet i detalj skulle utformes. Med ett unntak: den første etappen frem til Høvik.

Nicolai Øyen Langfeldt, Høyre, er nestleder for Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre. Foto: Privat

Nå er byrådspartiene plutselig mot ny avkjøring til Fornebu med lokk over E18 ved Stabekk. Nå er byrådspartiene mot tunnel ved Høvik. Nå er byrådet mot Bærumsdiagonalen som skal lede trafikken fra småveiene i Bærum ned til E18. Alt de undertegnet på i 2016.

Dermed er de imot av de planlagte trygge gang- og sykkelveiene langs E18, og busspassasjerene må fortsette å stirre tomt ut av vinduet mens bussen snegler seg frem sammen med varebiler, håndverkere på oppdrag, og andre som må til eller gjennom Oslo og ikke har noe annet valg enn å ta bilen.

Om ikke det er ille nok, setter MDG og Aps trassige holdning i forhandlingene i realiteten hele OP3-samarbeidet i spill, og med det byggingen av Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen. Høyre er innstilt på tøffe forhandlinger, og vi sitter så lenge det er nødvendig, fordi vi mener en tverrpolitisk forpliktende avtale om de store kollektiv- og veiprosjektene er helt avgjørende for de fremtidige transportutfordringene i Oslo-området.

Slik har det vært i 30 år. Slik bør det være i minst 30 år til. For Høyre er det viktigere at partene blir enige om en avtale, enn at vi får gjennomslag for absolutt alle våre prioriteringer. Kanskje med ett unntak. Om byrådet skroter Fornebubanen spørs det om Høyre kan bli med videre.

Dessverre virker det som AP og MdG er mer opptatt av å hindre enhver forbedring for alle som bruker, eller bor langs dagens E18, enn å bygge Fornebubanen. Det virker som særlig MDG har kjørt seg fast på sin selvskapte «monstervei» og ikke klarer å snu.

Byrådsleder Raymond Johansen har helt rett når han sier bruken av begrepet monstervei «banaliserer og tildekker mer enn det forklarer», og anerkjenner at E18 må bygges. Han viser forhandlingsvilje, men det hjelper lite fordi det ikke er han som forhandler for byrådet.

Det gjør samferdselsbyråd Arild Hermstad fra MDG, som forleden påsto at OBOS-sjefen «lar seg bruke politisk» og gjør seg til "talsmann" for den påståtte monsterveien i et oppsiktsvekkende intervju i Nettavisen.

OBOS er en stor grunneier på Fornebu og er lovet både t-bane og ny veiløsning mot at de betaler hele 1 milliard kroner i grunneierbidrag til Fornebubanen. Det grunneierbidraget kan ikke utløses med mindre den nye avkjøring til Fornebu bygges. Avkjøringen trengs av beredskapshensyn, for at OBOS og andre grunneiere kan bygge de planlagte 11.000 boligene og etablere mange tusen nye arbeidsplasser på Fornebu.

Det gjør den kun dersom E18 bygges. Alt henger sammen med alt. Dette stemte byrådet for i 2016. Selvsagt må OBOS-sjefen kunne si hva han mener og minne om hva avtalen er uten å bli æreskjelt av en byråd.

Slik forhandlingene står akkurat nå er mitt klare inntrykk at det for byrådets representanter er viktigere å stanse E18, enn å bygge Fornebubanen.