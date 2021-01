Oslo-byrådet skal bruke 60 millioner på vegetarmat: - Helt spinnvilt

Men elevene må vente et ekstra år på vegetarmaten.

Fra 2022 skal byrådet i Oslo innføre et daglig kjøttfritt måltid i alle videregående skoler. Dette skal være gratis for elevene, men vil koste kommunen 60 millioner kroner.

- I budsjettet for 2021 er det ikke satt av midler til kjøttfritt måltid i Osloskolen. Satsingen er i sin helhet utsatt til høsten 2022. Da vil vi innføre ett daglig, gratis og kjøttfritt skolemåltid i videregående skoler som en varig ordning, kommer det fram av et svar fra helsebyråd Robert Steen (Ap) til bystyrepolitiker Aina Stenersen (Frp).

Les også: Vegetarmat blir standard på julebordet i Oslo kommune: - Folk må få velge selv

- Viktig folkehelsetiltak

I svaret kommer det fram at det er avsatt 20 millioner kroner til vegetarmat i skolene i 2022, og 40 millioner kroner fra og med 2023.

- Satsingen på kjøttfritt måltid i Osloskolen er et viktig folkehelsetiltak, som skal koordineres og ledes av Helseetaten i tett samarbeid med Utdanningsetaten, opplyser Steen.

Samtidig viderefører det rødgrønne byrådet ordningen med gratis frukt og grønt til alle ungdomsskoleelever som en fast ordning i 2021.

Les også: Vedum i strupen på MDGs kjøttkrav: – Ren moralisme

- Det er helt spinnvilt

Stenersen, som stilte et skriftlig spørsmål til byråden om hvor mye penger byrådet har satt av til vegetarmat i skolen neste år, reagerer sterkt på prioriteringen.

- Det er helt spinnvilt å bruke 60 millioner kroner på vegetarmat, samtidig som skolebyråd Inga Marte Thorkildsen fra SV går ut og klager over pengemangel i Osloskolen, hun til Nettavisen.

Frp-politikeren viser til en rekke kutt, som hun heller mener burde vært prioritert.

- De kutter i mange viktige satsinger i Osloskolen, som for eksempel kutt i sommerskolen, det er kutt i talentsatsingen i matematikk og innen realfag - og flere rektorer og lærere har tatt til orde for at de nesten driver uforsvarlig med tanke på materiell og annet utstyr i skolen, sier Stenersen, og legger til:

- Vi har fått tilbakemeldinger om at det er flere som må dele lærebøker, fordi man ikke har råd til å ha nok lærebøker til alle barna. Og da å skulle prioritere vegetarmat, det er helt spinnvilt og et ideologisk eksperiment som skolen ikke trenger.

- Får spise hva de vil

- Det fremheves at dette er et viktig folkehelsetiltak, det er vel et poeng?

- Jeg tenker det er viktig med god folkehelse, men vi i Frp legger oss ikke opp i hva elevene spiser i kantinen til lunsj. Det kan de få velge selv, for så stor tiltro har vi til elevene. På lang sikt er det mye viktigere å lære seg å regne, skrive og kunne fungere bra i skolen, sier Stenersen.

- Men elevenes helse må da være viktig den også?

- Ja, det er klart at elevenes helse er viktig, og det er viktig å satse på. Men skolen er et sted hvor man skal lære å lese, skrive og regne og forberede seg på en fremtid med jobb og utjevne sosiale forskjeller. Da er grunnleggende ferdigheter det viktigste, slår hun fast.

Hun viser også til at det har vært en nedgang i Oslos resultater i de nasjonale prøvene, og mener det derfor er «uakseptabelt» i en slik situasjon å prioritere vegetarmat. At satsingen er utsatt i et år, er hun ikke overraskende bare glad for:

- Jeg tenker at utsettelsen viser at det ikke er et viktig prosjekt i Osloskolen. Dette er nesten som et pr-prosjekt for byrådet, siden det så lett kan utsettes i ett år.

- Det er skremmende

Men Tarjei Helland, byrådssekretær for oppvekst og kunnskap i Oslo, slår tilbake mot kritikken.

- Dette er penger som bevilges over helsebudsjettet og er først og fremst et svært viktig folkehelsetiltak. Når det er sagt, er det sammenheng mellom næring og læring så dette er også bra for elevens skole-og læringssituasjon, sier Helland, som svarer på vegne av skolebyråden.

- At Frp er motstandere av dette gode og viktige tiltaket, er jo ikke noe nytt, men det er skremmende at de ikke ser hvor verdifullt det er, sier han.

Lovet gratis til alle



I valgkampen i 2019, lovet imidlertid Arbeiderpartiet gratis skolemat til alle skoleelever i Oslo innen 2023, til en prislapp på hele 300 millioner kroner.

«Arbeiderpartiet mener skolemat er et effektivt grep for mer læring, bedre folkehelse og mindre forskjeller. Skolemat skal gjøre det lettere for elevene å yte mer og holde konsentrasjonen oppe», skrev byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Høyres byrådslederkandidat i valget, Eirik Lae Solberg, mente prioriteringen var feil.

- Jeg mener at det er en kraftig feilprioritering. 98 prosent av elevene i barneskolen i Oslo har med seg matpakke, ifølge Forskningsrådet. Da er det å bruke 300 millioner, og sannsynlig mye mer, er feil bruk av penger, sa Lae Solberg til Aftenposten.

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars