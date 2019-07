Oslo-byrådet tilbakebetaler enda mer eiendomsskatt

Byrådet vil tilbakebetale 150 millioner kroner som er betalt inn i eiendomsskatt i 2017.

Byrådet i Oslo varslet nylig at de vil betale tilbake eiendomsskatten som er betalt inn i 2016. Det etter at de tapte et søksmål fra 3400 privatpersoner i Høyesterett. I kjennelsen slo flertallet av dommere fast at eiendomsskatten var skrevet ut for sent, og derfor var ugyldig.

Som en konsekvens av dette vil byrådet nå tilbakebetale enda mer eiendomsskatt.

- Når byrådet fremmer saken til bystyret om tilbakebetaling for 2016 vil byrådet også foreslå at skattevedtakene fra 2017 rettes slik at skatteyterne får tilbakebetalt differansen mellom to og tre promille i skattesats, skriver byrådsavdelingen for finans i en pressemelding torsdag ettermiddag.

- 150 millioner kroner

Dersom eiendomsskatten betales tilbake til alle skattytere for 2016, slik byrådet foreslår, mener byrådet at det også er rimelig å anse 2017 som første år kommunen skrev ut eiendomsskatt.

- Byrådet vil foreslå for bystyret at kommunen retter skattevedtakene fra 2017 slik at skatten for 2017 for boliger og fritidsboliger baserer seg på en skattesats på to promille. En slik retting vil medføre en tilbakebetaling av drøyt 148 mill. kroner pluss renter, totalt om lag 150 mill. kroner, sier finansbyråd Robert Steen.

Høyesterett konkluderte i juni med at Oslo kommune var i sin fulle rett til å innføre en moderat eiendomsskatt for å finansiere velferdsløft. Høyesterett kom imidlertid fram til at Oslo kommune altså hadde oversittet fristen for å skrive ut eiendomsskatt i 2016, og at vedtakene som var omfattet av søksmålet derfor var ugyldige.

- I 2017 fulgte det av loven at skattesatsen maksimalt skulle være to promille det første året en kommune skrev ut eiendomsskatt. Da 2017 var andre år med eiendomsskatt i Oslo kommune, skrev man i 2017 ut eiendomsskatt på bolig med tre promille, står det i pressemeldingen.

Reduserer overføringene

Byrådet har avsatt 250 millioner kroner for å ta høyde for en eventuell tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2016. Merkostnaden ved at det rettes for 2017 foreslås finansiert ved redusert overføring fra drift til investering i den samme budsjettjusteringssaken som omhandler 2016.

Byrådet vil fremme en sak om tilbakebetaling til bystyrets møte 4. september.