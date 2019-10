Oslo-byrådet vil kutte fartsgrensene kraftig - Frp krever at regjeringen griper inn

- Handler egentlig om å gjøre Oslo til en mer bilfientlig by, hevder Frp.

Da byrådet i Oslo la frem sin nye byrådserklæring denne uken, var det et tydelig fokus på å redusere fartsgrensene i hovedstaden.

Byrådet har allerede gjennomført en rekke fartsreduksjoner på kommunale veier, men lover nå sterkere lut:

Standard fartsgrense på kommunale veier skal reduseres fra 50 til 30 km/t

Byrådet vil innføre miljøfartsgrensen på 60 km/t på hovedveinettet hele året

De vil søke staten om å ha en forsøksordning med 20 km/t i nærheten av skoler

Ifølge samferdselsbyråd Lan Marie Berg handler det om å prioritere myke trafikanter.

- Vi vet at det å redusere fartsgrensene ikke minst vil gjøre det tryggere for barn å gå til skolen, fordi det er veldig stor forskjell når et barn ser en bil som kommer i 40 km/t, og en bil i 30 km/t. Det vil gjøre skoleveien tryggere, sa Berg til Nettavisen tidligere i uken.

Kommunen har i stor grad mulighet til å bestemme fartsgrenser på de kommunale veiene selv, mens hovedveinettet i Oslo er i all hovedsak riksveier som eies av staten. På disse veiene er det Statens vegvesen som bestemmer.

Vegvesenet: Staten bestemmer farten på riksveier

I en kommentar til Nettavisen forteller Statens vegvesens pressevakt at de mener det er uklart hva byrådet mener med «hovedveier» - om det er kommunens største veier, eller om det er riksveiene.

- Riksveinettet i Oslo er oversiktlig: Ring 3, tunnelsystemene og E18 og E6 inn og ut av Oslo. Fartsgrensen på disse riksveiene er 50, 60, 70 og 80 utfra konkrete vurderinger. Vurderingene når fartsgrenser fastsettes, er fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljøhensyn.

- Det er staten som setter fartsgrensene på riksveiene, i øverste instans Samferdselsdepartementet, sier pressesjef Kjell Solem.

Nettavisen har vært i kontakt med samferdselsdepartementet om hvordan de forholder seg til byrådets løfter, men departementet henviser til Stortinget på grunn av reiseaktivitet.

- Gir ikke én saklig og faktabasert begrunnelse

Medlem av transportkomiteen på Stortinget, Tor André Johansen, er derimot klar på at Oslo-byrådet vil møte motstand når de ønsker å redusere fartsgrensene. Han mener det viktigste er å ha rett fart på rett vei, og at fartsgrenser som oppleves ulogisk lave kan skape nye problemer.

VIL STOPPE: Tor André Johnsen i Frp vil at regjeringen skal stoppe flere av Oslo-byrådets planer om å kutte fartsgrenser. Foto: Stortinget

- 30-sone, som vi har i dag, er fornuftig ved skoler og det sørger for god sikkerhet. De har ikke noe belegg for å si at 20 ville bidra til økt sikkerhet. Det er heldigvis ikke mange ulykker som involverer barn i skoleområder. Sett opp imot at de ønsker å senke standard fartsgrense til 30 km/t, og 60 på hovedveier, fremstår dette mest som symbolikk - med den hensikt å gjøre Oslo til en enda vanskeligere by å ferdes med bil i, sier Johansen.

- I verste fall vil reduksjonen av fartsgrensene bidra til å redusere folks respekt for fartsgrensene – når de opplever at farten ikke harmonerer med forholdene og veienes standard.

Vil be samferdselsministeren sette foten ned for 20-grense

- Når det kommer til 20-sone så er dette noe som ikke finnes nasjonalt, så her må de søke staten. Jeg vil oppfordre samferdselsministeren til å sette foten ned for dette. Når det kommer til 30-sone kan de i prinsippet styre dette selv på kommunal vei – noe jeg er overbevist om bare vil resultere i mer kø, irritasjon, økte utslipp og farlige forbikjøringer med flere «fartssyndere». Det vil også bryte med nasjonale fartsgrensekriterier, så det er ingen automatikk i at de får innføre 30 på alle veier som i dag har 50.

- 60-sone på hovedveiene, som E6, E18 og Riksvei 150 (Ring 3), kan vi imidlertid love dem motstand på. Dette er statlige veier og her har ikke byrådet mulighet til å bestemme fartsgrensen, sier Johansen.

Ifølge Johansen er grepene til byrådet dårlig faglig begrunnet.

- Byrådet gir ikke en, ikke én, saklig og faktabasert begrunnelse for disse foreslåtte grepene. Det er derfor mest nærliggende å tro at det egentlig handler om å gjøre Oslo til en mer bilfiendtlig by – da synes jeg de burde være såpass ærlige å si nettopp det.

