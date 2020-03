Raymond Johansen med kraftig korona-advarsel til skjenkestedene i Oslo: - Dere får én advarsel

Byrådet i Oslo har gitt serveringssteder i Oslo én siste sjanse for alkoholservering. Om smittevernreglene ikke overholdes i helga, kan utestedene stenges på en halvtimes varsel.

Se klipp fra pressekonferansen i videovinduet øverst!

- Vi innfører ikke dette forbudet nå, men hvis serveringsstedene ikke respekterer smittevernreglene gjennom helgen, vil vi gjøre det. Dette er bransjens siste sjanse, advarer byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Se også: Nyhetsstudio om koronaviruset

På fredagens pressekonferanse var byrådslederen også klinkende klar:

- Derfor vil jeg, før helga starter, si til dere som driver utesteder og dere som skal besøke ett; Følg retningslinjene, eller aller helst bli hjemme. Vi gir serveringsstedene og kundene én sjanse.

Les også: Svenske helsemyndigheter advarer mot afterski, men tillater hytteturer enn så lenge

- Stor smittefare

Næringsbyråden har nå fullmakt til å sette vedtaket i verk, og Johansen sier forbudet vil tre i kraft om ikke pålegget følges.

Stenging kan skje på en halvtimes varsel.

Flere serveringssteder er blitt kontrollert den siste tiden. Torsdag ble 250 steder observert.

SISTE ADVARSEL: Serveringssteder i Oslo kan nå bli helt stengt, advarer byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Konklusjonen er bekymringsfull. Det er stor fare for smitte på Oslos serveringssteder fordi reglene ikke overholdes. Dette gjelder særlig regler om avstand, sa Johansen.

Oslo kommune skjerpet inn reglene allerede søndag, da det ble bestemt at serveringssteder og restaturanter i kommunen må stenge klokka 21. Skjenkestoppen ble satt en halvtime før - klokka 20.30.

- Vi ønsker virkelig ikke å stenge ned enda mer. Vi ønsker ikke portforbud i Oslo. For å unngå det må folk tenke seg nøye om, sa han.

Les også: Ordfører i USA bønnfaller innbyggere om ikke å skyte hverandre: - Vi trenger sykehussengene til koronavirus-pasienter

- Hold dere hjemme

Han kom med en kraftig anmodning til folk om å holde seg hjemme så mye som mulig.

- Dra til butikken for å handle mat, men ikke dra på kjøpesentre eller andre steder det samles mange folk unødvendig, sa han.

Han ba også om at folk ikke drar til de aller mest populære stedene i Oslomarka, men heller går tur i nærområdet sitt.

Ifølge de nye smittevernreglene er det kun serveringssteder med matservering får lov til å være åpne. I Oslo må alle steder med skjenkebevilling stenge senest klokken 21. Gjester og personell må holde minimum én meters avstand.

Les også: Datteren er koronafast i Peru. Nå trygler moren om hjelp fra norske myndigheter: - Erna må på banen

Færre kollektivruter

Videre har byrådet bestemt at Oslos 11 sporstuer, eller markastuer, skal stenges, som følge av fare for smittespredning. Dermed lukkes dørene til Sandbakken, Rustasaga, Mariholtet, Lilloseter, Finnerud, Linderudkollen, Sinober, Skullerudstua, Tryvannstua, Trollvannstua og Ullevålseter.

Det blir også en endring i kollektivtilbudet i Oslo, som inntil nå har gått som normalt.

Siden antall reisende har gått kraftig ned, vil rutetilbudet reduseres i kollektivtrafikken fra mandag 23. mars.

Dette gjøres for å kunne sikre et robust trafikktilbud og for å prioritere personalressursene riktig i en krevende periode som kan bli langvarig. Det blir noe færre avganger enn vanlig, men Ruter legger opp til å ha så stor kapasitet at det fremdeles er god plass om bord slik at reisende skal kunne holde avstand til de rundt seg, står det i pressemeldingen.

Les også: 1742 bekreftet koronasmittede i Norge - 135 på sykehus