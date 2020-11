Oslo: Det høyeste smittetallet på et døgn så langt

223 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er ny rekord.

OSLO (Nettavisen, NTB): Siste døgn er det registrert 223 nye koronasmittede i Oslo, noe som er 39 flere enn gjennomsnittet den siste uka og det høyeste registrerte døgntallet til nå.

Siste 14 dager er antallet nye smittetilfeller i hovedstaden 2267.

Se koronastatistikk på Oslo kommunes nettsider.

Snittet den siste uka er 184 smittede per dag. Antall registrerte smittede siste døgn er 25 flere enn dagen før.

Samme dag i forrige uke ble det registrert 123 smittetilfeller.

Bydel Alna rapporterer om flest nye smittetilfeller, 251, siste 14 dager. Her er smitteraten 504 (smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager). Høyest er smitteraten i bydel Bjerke, 682. Her er det rapportert 228 nye smittetilfeller i perioden.

Mest smitte blant unge

Smitten fordeler seg slik på alder: 0-9 år: 144 smittetilfeller, 10-19 år: 358 tilfeller, 20-29 år: 513 tilfeller, 30-39 år: 368 tilfeller, 40-49 år: 332 tilfeller, 50-59 år: 277 tilfeller, 60-69 år: 166 tilfeller, 70-79 år: 71 tilfeller, pluss 80 år: 38 tilfeller.

I ukerapporten fra FHI for uke 45, var smitteraten i Oslo beregnet til 253,5 smittetilfeller per 100.000 innbyggere for uke 44 og 45.

Nye tiltak rammer ungdom

Mandag varslet Oslo kommune at det innføres rødt nivå for alle ungdomstrinn og stans i innendørs organisert fritidsaktivitet og breddeidrett for ungdom.

På bakgrunn av fortsatt stigende smittetall, besluttet byrådet også utvidet sosial nedstenging av byen blant annet ved å forby innendørs organisert fritidsaktivitet for ungdom mellom 13 og 19 år.

Dette er tiltak som ikke bare blir møtt med forståelse:

- Jeg forstår at Oslo kommune må iverksette flere smitteverntiltak.. Men det sliter i meg når ungdom som er avhengig av sin fritidsklubb for å ha et sted å være på ettermiddagen/kvelden, og nå ikke har noe sted, skriver en kvinne i en kommentar på Oslo kommunes Facebook-side.

Tiltakene trådte i kraft tirsdag og gjelder foreløpig fram til 1. desember.

Les meldingen på Oslo kommunes nettsider om utvidet sosial nedstenging.

Regjeringen og helsemyndighetene holder pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag klokka 14.00. Du kan følge pressekonferansen direkte her.

