Oslo kommune hasteinnkaller til pressekonferanse om korona-tiltak

Vil orientere om hvilke tiltak som vil gjelde fra onsdag av.

Nettavisen sender pressekonferansen direkte fra klokken 16.30 som du kan følge her:



- Leve i stor usikkerhet

Oslo kommune har vært under strenge restriksjoner og sosial nedstenging siden starten av november. Hovedstaden har også vært under en tilnærmet full «lockdown» i over én uke, etter at det ble strammet inn ytterligere på grunn av frykt for et utbrudd av den britiske virusvarianten.

- Vi må leve med relativt stor usikkerhet i ukene som kommer, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) for noen dager siden.

Barn og unge først

Oslo må blant annet ta stilling til om kommunen skal opprettholde rødt nivå i barnehager og på skoler, eller om man skal gå ned igjen til gult nivå, slik regjeringen nå åpner for.

- Jeg har vært tydelig på at vi ikke kan ha så strenge tiltak over tid som vi har hatt den siste uka, bare for å være på den sikre siden. Det gjelder spesielt når barn og unge rammes, sa Johansen forrige helg.

Les også: Helseforsker slår alarm om tapte liv fordi koronavaksinen prioriteres feil

Byrådslederen har vært klar på hele veien siden den sosiale nedstengingen i november, at barn og unge vil alltid prioriteres først hver gang det kommer noen lettelser.

Flere bransjer blør

Johansen har hele veien bedt regjeringen om målrettede tiltakspakker for servering, utelivs- og reiselivbransjen som blør økonomisk i hovedstaden, siden det nærmer seg tre måneder med sosial nedstenging i hovedstaden.

Les også: Norge kan få hundretusener av ekstradoser fra Pfizer

- Flere bransjer har i realiteten fått næringsforbud av regjeringen. Mange innenfor uteliv og reiseliv har blitt permittert både en og to ganger, mens andre har mistet jobben. Vi må gi arbeidsfolk tryggheten tilbake, sa byrådslederen i forrige uke.

I flere av Oslos bydeler er arbeidsledigheten nå på over sju prosent. Arbeidsledigheten i hovedstaden er den høyeste i landet.

Reklame I dag er strømmen er 60 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen