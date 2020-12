Oslo kommune kommer med avklaring om koronatiltak

Raymond Johansen vil være tidlig ute.

For øyeblikket gjelder den sosiale nedstengingen i Oslo til og med 14. desember. Hovedstaden har da vært nærmest «stengt ned» siden 9. november. Nå nærmer det seg jul, og Oslo-borgerne er spente på om det kommer noen lettelser eller ikke. Raymond Johansen kan nå avsløre overfor Nettavisen, når innbyggerne i hovedstaden får vite mer om dette.

- Den sosiale nedstengingen som gjelder i Oslo varer i første omgang til 14. desember. Vi vil i løpet av neste uke vurdere hvilke tiltak som vil gjelde for resten av året, forteller byrådsleder Raymond Johansen i en e-post.

«Sosial nedstenging» i Oslo - dette er tiltakene Byrådet i Oslo vedtok 9. november innskjerpede smitteverntiltak i møte med økende smittetall. Her er noen av tiltakene. Alle innendørs arrangementer forbys. Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre begravelser og bisettelser, samt ritualer uten tilskuere, sendinger, kamper i toppidretten osv. uten publikum.

Det innføres stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs med en antallsbegrensning på 200 såfremt det holdes en meters avstand.

Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek og steder der barn og unge under 20 år har aktiviteter.

Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.

Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole og voksenopplæringen, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene.

Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på konkurranser, kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenbys.

Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten

Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold. Se hvilke råd og regler som gjelder i Oslo kommune her.





Nylig sa statsminister Erna Solberg at det vil slippes opp noe i julen, hvor det vil være et unntak to dager i jula på inntil ti gjester, i tillegg til egen husstand, så lenge man holder minst én meter.

Statsministeren sa imidlertid at steder med høyt smittetrykk må gjøre sin egne vurderinger som kan være strengere enn de nasjonale anbefalingene, og da kan det hende at byrådet i Oslo ser bort ifra de nasjonale anbefalingene for julen og nyttårsaften.

