Oslo kommune om smittetrykket: Vi må gjøre som i vår

Oslo kommune mener innbyggerne har senket skuldrene for mye og ber nå folk om å finne tilbake til oppførselen fra de første månedene av pandemien.

Smittetrykket i hovedstaden fortsetter å være høyt, og det siste døgnet er det registrert 55 nye tilfeller av koronasmitte.

– Jeg tror at vi alle skal være urolige når vi ser smittetallene går oppover. Vi har stått i denne situasjonen i over seks måneder, og vi skal stå i den en god stund til, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo til NTB.

I forrige uke steg uketallet til 210 nye smittetilfeller – det høyeste i én enkeltuke siden april. Lørdag var uketallet allerede opp i 245 tilfeller.

Helsebyråden mener hovedårsaken til at smittetallene øker, er at folk har senket skuldrene for mye og blitt for slurvete med de grunnleggende smittevernrådene.

– Meteren er viktig, men i en del sammenhenger virker det som den har krympet og til dels også blitt helt borte. Vi er nødt til å komme tilbake til den atferden vi hadde i våres da vi fikk smitten ned, sier Steen.

Oslo kan bli rødest i Europa

Smittesituasjonen i Bergen har vakt mye oppmerksomhet de siste ukene. Mens situasjonen nå ser ut til å flate ut i Bergen, går smitten opp i Oslo.

14 av 15 bydeler i hovedstaden har nå rødt nivå. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte fredag at han er usikker på om folk er klar over alvoret i situasjonen.

– Smittetallene er høye. Det er ikke usannsynlig at Oslo blir blant de rødeste byene i hele Europa dersom utviklingen fortsetter som nå, sa Nakstad til NRK.

Vurderer å stramme inn

Fredag varslet kommunen at de vurderer å stramme inn tiltak allerede neste uke.

– I går testet vi 1.900, og nå er det jo disse 55 nye tilfellene. Disse tallene mottar jeg tidlig om morgenen hver eneste dag, og vi følger utviklingen ekstremt tett. Vi må også gjøre våre vurderinger deretter, sier Steen.

Blant tiltakene som kan bli innført, er en innskjerping av maksgrense på ansamlinger i private og offentlige sammenhenger.

Det kan bety regler om at maksimalt ti personer sames privat og 50 ved offentlige arrangement – samt regler om at gjester skal legitimere seg på utesteder. I tillegg kan det komme regler for å redusere besøk ved helseinstitusjoner.

Etterlyser sporingsapp

Helsebyråd Steen mener at så lenge vi har koronasmitte i samfunnet og ønsker å leve i et relativt åpent samfunn, så er vi nødt til å forberede oss på lokale smitteutbrudd.

– Smitten vil gå opp og ned lokalt, men jeg er mer bekymret for det store bildet. Dersom dette er begynnelsen på en bølge nummer to, så vil det sette ressursene i kommunene under et enormt press. Kommunehelsetjenesten har stått i førstelinjen gjennom seks måneder, og folk begynner å bli slitne, sier Steen.

Han etterlyser appen Smittestopp, som han mener kunne lettet på trykket rundt om i landet.

– Vi bruker veldig mye manuell kapasitet på sporing. Jeg vet at Tyskland har stor suksess med sin app, så jeg undrer meg på hvorfor vi fremdeles ikke har den på plass, sier han.

(©NTB)