Oslo kommune skjerper sikring av avstengte anlegg

Etter festen i et avstengt tilfluktsrom på St. Hanshaugen i Oslo, varsler Beredskapsetaten i kommunen tiltak.

– Selv om dette var et privat anlegg, sender vi nå ut en melding om at sikring på avstengte kommunale anlegg skal etterses, sier beredskapssjef Ann Kristin Brunborg i Oslo kommune til NTB.

Bunkersen festen foregikk i var et tidligere tilfluktsrom og er eid av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Anlegget var avlåst og stengt, men arrangørene lyktes med å bryte seg inn og arrangere en fest.

– Ved å ta seg ulovlig inn i stengte anlegg risikerer man å utsette både seg selv og andre for fare, sier Brunborg.

Hun legger til at det kan hende enkelte at de berørte skal følges opp på bydelsnivå, selv om alle evakuerte er registrert og tatt hånd om. Til sammen 25 personer ble sendt til sykehus med kullosforgiftning fra to aggregater som ble brukt til lys- og lydanlegg i bunkersen.

