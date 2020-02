Oslo kommune skulle kjøpe bygg for 124 millioner i 2017 - nå er prisen 103 millioner

Oslo kommune er igjen i gang med boligkjøp.

I november 2017 var det ifølge Nettavisens kilder planlagt å selge de 24 leilighetene som utgjør Lilleakerveien 43C på Oslos vestkant til Oslo kommune.

Kjøpet skulle skje gjennom det kommunale selskapet Boligbygg som eier og drifter kommunale boliger i hovedstaden.

Salget kom aldri forbi planleggingsstadiet etter at Nettavisen og Dagens Næringsliv rullet opp den såkalte Boligbygg-skandalen. Her kom det frem at Boligbygg hadde betalt betydelig overpris og var involvert i en rekke tvilsomme transaksjoner over en periode på to år.

Dette endte med at næringsbyråd Geir Lippestad måtte gå av. Det samme måtte styret og sjefen i det kommunale foretaket.

Del av en større avtale

Våren 2017 hadde Boligbygg allerede kjøpt nabobygget Lilleakerveien 43B som består av 21 leiligheter i samme kompleks. Prisen var 105 millioner kroner.

Kontrakten ble tegnet med en selger som nettopp hadde kjøpt bygget for 84 millioner kroner.

Prisen har senere blitt beskrevet som «en langt høyere kvadratmeterpris enn hva sammenlignbare enheter er solgt for i området» i en granskingsrapport fra Deloitte.

Granskingsrapporten mente bygget var verdt 94 millioner. Nesten hele differansen kom som følge av overprisede parkeringsplasser som ble solgt separat av leilighetene.

Økokrim er fortsatt ikke ferdig med sin etterforskning av Boligbygg-saken, men etterforsker saken med utgangspunkt i økonomisk utroskap og korrupsjon. Økokrim har i et halvt år sagt at etterforskningen er i sluttfasen.

Rabatt på 21 millioner kroner to år senere

Torsdag melder Boligbygg at de har vunnet en budrunde på nabobygget som egentlig var planlagt solgt for over to år siden. Kjøpssummen ble 103 millioner kroner. Dette er 21 millioner kroner lavere enn hva som Nettavisens kilder sier var planen i 2017.

Kjøpet ble til ved en åpen budprosess med tre budgivere, mens det i forrige runde var snakk om et salg utenfor det åpne markedet.

«Sammenliknet med 43 B, som ble kjøpt i mai 2017 for kr. 105.037.000 (960m2 BRA-S) (prisjustert kr. 108.723.799 i 2019-tall), gjennomføres kjøpet av 43 C for kr. 103.000.000 (1.046m2 BRA-S) til en betydelig lavere kvadratmeterpris. 43 C inneholder 24 boliger med dertilliggende større andel av fellesareal og parkeringsplasser og 43 B inneholder til sammenligning 21 boliger», skriver Boligbygg i en e-post til Nettavisen.

- Dersom due diligence-gjennomgangen ikke fører til funn som kan gjøre at vi trekker oss fra avtalen, vil styret i Boligbygg behandle saken i februar. Om kjøpet godkjennes sendes saken videre til bystyret, sier Kaja Strøm-Håkonsen, leder for Boligbygg sin nyopprettede seksjon for kjøp og salg, i en pressemelding.

Ifølge Boligbygg har de denne gangen gjort grundige undersøkelser av hvem som er selger:

- Vi har gjort grundige undersøkelser av partene i saken i forkant av budinngivelsen og selger har også vært intervjuet i forbindelse med Deloitte-granskningen og er ikke kritisert i Deloitte-rapporten. Boligbygg og selger har vært sameiere siden 2017 i form av at vi har eid hvert vårt bygg i sameiet Lilleakerveien 43 B og C, og har positive erfaringer med både selger og eiendommen som vi nå har fått budaksept på, opplyser kommunikasjonssjef Kristin Øyen.

Nye rutiner skal hindre samme problemer

Etter at Boligbygg-saken ble avslørt, ble det innført fullt kjøpestopp for selskapet. Dette ble opphevet før nyttår.

- Det er gjennomført en rekke tiltak etter kjøpssaken i 2017 som oppfølging av Deloittes anbefalinger i granskningsrapporten fra 2018. Det er blant annet etablert ny prosedyre med nye rutiner for kjøp av fast eiendom. En av endringene er en omfattende evalueringsprosess før vi inngir bud på en eiendom, med dokumentasjon og begrunnelse av våre vurderinger i sakene. Det er rekruttert nye medarbeidere, og etablert en ny avdeling og seksjon, noe som gir et kortere kontrollspenn, skriver kommunikasjonssjef Kristin Øyen i en e-post til Nettavisen.

Det kommenale selskapet planlegger å bruke over 500 millioner kroner på boligkjøp i 2020.