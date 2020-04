Oslo kommune vil overvåke hvor folk er i påsken

Oslo kommune vil følge med på hvor i byen folk er i påsken. Folk som oppholder seg på steder med for mange personer, kan få beskjed via SMS om å fjerne seg.

– Vi kommer til å ha verktøy hvor det er mulig å monitorere, se når det er mange ute, og så er vi også nødt til å sette ut vakter som kan påse at folk følger de reglene som er satt, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NRK.

Kommunen kommer til å både ha egne vakter ute pluss vektere og frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

Byrådslederen er tydelig på at han oppfordrer Oslo-folk til å holde seg hjemme i påsken, i tillegg til å holde avstand når man først beveger seg utendørs.

Kommunen kan også overvåke mobiltettheten i et område til enhver tid og sende ut SMS hvis det er nødvendig.

Tidligere mandag sa skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo sier det er uaktuelt for kommunen å gjenåpne skolene etter påske.

Selv om regjeringen skulle anbefale å åpne skolene, er det en rekke kommuner som allerede har bestemt seg for det motsatte.

– Det ville skapt stor utrygghet og frykt hos mange, og mange spørsmål som måtte besvares i en tid hvor mange har ferie, sier hun.

Beregninger fra helsemyndighetene viser at hver koronasmittet person i Norge nå i snitt overfører smitten til under én ny person, meldte Filter Nyheter mandag.

Det kommer fram i en av rapportene som nå overleveres til regjeringen, ifølge Nettavisen, som har fått opplysningene bekreftet fra flere kilder med innsyn i tallmaterialet.

Helseminister Bent Høie sa under den daglige pressekonferansen mandag at tall fra FHI tyder på at Norge har koronasmitten under kontroll. Reproduksjonstallet ligger nå under 1.

Han benyttet anledningen til å takke hele befolkningen.

