Oslo kommune vurderer strengere korona-tiltak

- Vi er bekymret.

- Smitteøkningen er bekymringsfull, men det er viktig å understreke at vi har god kontroll over situasjonen. Oslo kommune har høy testkapasitet og gode systemer for sporing og isolering av sittede. Men vi er helt avhengig av at alle i Oslo forstår alvoret i situasjonen, og bidrar til å få ned smittetallene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Han henviser til at smittetallene i Oslo har doblet seg den siste uken, og at hvis situasjonen ikke blir bedre, kan det komme strengere tiltak ganske snart.

- Avhengig av utviklingen de neste dagene vil vi vurdere å sette inn nye og strengere tiltak allerede neste uke, forteller byrådslederen.

Siste døgn er det registrert 68 nye koronatilfeller i Oslo. Smittetallene i Oslo lå stabilt på rundt 100 nysmittede per uke i august og i begynnelsen av september, men i forrige uke steg antallet til 210.

Raymond Johansen kom nylig med skjenkebønn til regjeringen:

Unge voksne

Kommunen opplyser at flest antall smittede finnes i aldersgruppen 20-29 år, og at smittekildene først og fremst er familie og venner. Johansen er bekymret over at rundt en 1 av 3 oppgir at smittekilden er ukjent.

- Det er bekymringsfullt at smittesporingen ikke klarer å identifisere smittested for alle. Det kan bety at vi alle må bli mer oppmerksom på hvor vi ferdes, hvem vi er sammen med, og om vi klarer å overholde «meter’n» og bruke munnbind i de situasjoner hvor det er anbefalt og du må kjøre kollektivt. Det er også viktig at du tester deg hvis du har symptomer, selv om de er milde, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

- Forstår ikke alvoret

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad deler Johansens bekymring, og ber Oslos befolkning om å skjerpe seg.

- Jeg tror ikke det er noen annen måte å snu utviklingen i Oslo på enn at folk flest begynner å holde mer avstand, og er litt flinkere til å være hjemme når de er syke, sier han.

– Det vi ser nå, er at testing og smittesporing hjelper. Vi klarer å identifisere og stoppe det etter hvert, men det drar seg ganske langt før man kommer dit fordi folk ikke holder nok avstand, legger den assisterende helsedirektøren til.

Forrige uke ble det registrert over 210 smittetilfeller. Så høyt nivå har ikke vært rapportert på en enkeltuke siden april, ifølge statusrapporten fra Oslo kommune. De skriver at smitten fordeler seg ulikt i byen. De høyeste smittetallene har bydelene Alna og Gamle Oslo, mens Stovner og Alna har den høyeste andelen smittede.