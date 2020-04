Oslo kommune orienterer om håndteringen av koronaviruset kommunen

Byrådet i Oslo diskuterte tirsdag regjeringens plan for gjenåpningen av skoler. De legger frem vurderingene sine på pressekonferansen.

Det er fortsatt stor spredning av koronasmitte i flere bydeler i Oslo, men tirsdag opplyste regjeringen at alle landets barnehager og skoler vil ha en gradvis gjenåpning fra og med 20. april.

Byrådsleder Raymond Johansen, byråd for helse, eldre og innbyggerdialog Robert Steen og byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen vil være til stede under pressekonferansen.