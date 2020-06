Oslo krever radikale endringer for å unngå kollektiv-smitte

Oslo kommune frykter mange passasjerer og lite respekt for smittevernregler på kollektivtransporten i høst. Nå krever kommunen strakstiltak fra regjeringen.

– Etter hvert som samfunnet åpner opp igjen, er det stadig flere som ønsker å bruke mer kollektivtrafikk, og det blir umulig å overholde smittevernreglene, sier byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), til NRK.

Han ønsker at kollektivtransporten skal få åpne for økt kapasitet gjennom den såkalte København-modellen. Den innebærer at det kun er ansikt-til-ansiktskontakt på bussen som skal unngås og åpner ifølge Hermstad for 70 prosent kapasitet istedenfor 35–40 prosent, som Oslos kollektivtransport opererer med i dag.

Les også: Nå trapper billettkontrollørene opp - ikke lenger fritt frem for snikerne

Byråden etterlyser også maktmidler til Ruter. Sjåførene kan ikke kaste folk av bussen om det er for mange passasjerer. Også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bekymrer seg for manglende respekt for smittevernreglene. Begge mener veilederen for kollektivtransporten som nå er på høring ikke er tilpasset hovedstaden.

Les også: Nye korona-symptomer: Her er tegnene på at du kan være smittet uten å vite det (+)

– Vi vet at over sommeren kommer tusenvis av studenter til byen vår, og mange arbeidsplasser kommer til å åpne opp over sommeren. Da er vi nødt å ha et sett smittevernregler som faktisk passer med det som er behov for, sier Hermstad.

De ber om rask handling, i løpet av en uke eller to fra Samferdselsdepartementet.

(©NTB)