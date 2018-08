Lærere ved Stovner videregående skole er kurset i å håndtere situasjoner med utagerende elever. Utdanningsforbundet mener det kan skape falsk trygghet.

Skolen i Oslo har slitt med en rekke tilfeller av slåssing, trusler og hærverk, skriver Dagsavisen, og rektor har bestemt at alle lærere skal gå inspeksjon på skolens område. For bedre å kunne takle potensielt voldelige elever har de ansatte gått et halvannen timers kurs i teknikker fra kampsport. De skal ha lært hvordan beskytte seg med hendene, stå stødigere ved dytting og komme seg løs fra et kvelertak. Ifølge avisa er vekterne som sist skoleår var til stede for å passe på, nå borte.

Utdanningsforbundets kontaktperson for de videregående skolene i Oslo, Odd Erling Olsen, synes det er et dypt bekymringsfullt grep å sette lærere inn i en potensielt farlig situasjon som de ikke har kompetanse eller erfaring til å håndtere. Han tviler videre på at et kurs av denne typen er nok til å håndtere situasjoner med utagerende elever.

Olsen advarer videre alle lærere mot fysisk inngripen mot elever, da det potensielt kan bety at de mister jobben.

– Det virker som om det skapes en forventning om at lærere skal være nødt til å bruke fysiske maktmidler overfor elever. Det kan sette lærere i en veldig vanskelig situasjon, sett i lys av opplæringslovens paragraf 9A, som omhandler at elever ikke skal oppleve krenkelser, sier Olsen.

