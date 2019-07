Oslo må få en innvandringspause

Innvandringen til Oslo har passert et bærekraftig nivå og integreringen virker ikke godt nok. Hovedstaden er i alvorlig trøbbel, men det vil de fleste bystyrepartiene helst ikke høre snakk om.

Av Ulf-Arvid Mejlænder, styremedlem i Frogner FrP

I Oslo har antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre passert 30 prosent. I tre bydeler er innvandrerbefolkningen allerede i flertall. Resultatet er store integreringsutfordringer og enorme kostnader.

Faresignalene er mange: Et flertall av innvandrerbarna som begynner i Oslo-skolen har for dårlige norskkunnskaper til å følge ordinær undervisning. Innvandrere mottar over 70 prosent av midlene til sosialhjelp i hovedstaden. Syv av ti pådømte for grove voldshendelser i byen vår har innvandrerbakgrunn.

Samtidig begynner vi å se de samme problemene som er kjent fra andre, europeiske storbyer med for høy innvandrerandel: Segregering, subkulturer, sosial kontroll og destruktive utslag av utenforskap.

Krav om selvforsørgelse

Løsningen kan ikke være mer av det som ikke virker, men å avgrense problemene før de kommer helt ut av kontroll. Derfor trenger vi ha en pause i innvandringen til hovedstaden, med full stans i mottak av flyktninger og asylsøkere. Dette må gjelde for hele Oslo, selv om innvandrerandelen varierer mellom bydelene.

Nøkkelen til god integrering er deltagelse i arbeidsliv og fellesarenaer, gode norskkunnskaper og tilpasning til norske samfunnsforhold. Ikke alle som kommer hit har ønske om slik tilpasning. Derfor må det stilles krav.

Blant annet vil Oslo FrP kreve at selvforsørgelse skal ligge til grunn når innvandrere vil flytte hit etter å ha blitt bosatt andre steder ved ankomst til Norge. Kommunen skal ikke kjøpe opp flere boliger for å bosette flyktninger, eller yte bostøtte fordi de ønsker å slå seg ned i landets dyreste by.

Tidlig integreringsinnsats

Vi vil ha obligatorisk språktest for treåringer, prioritering av norskundervisning fremfor minoritetsspråk samt obligatorisk barnehage eller språkkurs fra treårsalder om barnet ikke kan godt nok norsk. Vi ønsker også oppfølgingsenheter i bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere for å sikre god integrering.

Blant bystyrepartiene er det bare FrP som står for en konsekvent og restriktiv linje i spørsmål om innvandring og integrering. Våre politiske konkurrenter skyver heller problemene under teppet, eller tåkelegger dem med bortforklaringer. Det bør veie tungt for borgerlig innstilte velgere som deler vår oppfatning om at den raske befolkningsendringen i Oslo ikke er bærekraftig.