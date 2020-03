Oslo MDG vil forby reklame for biler og flyreiser

Oslo MDG vil sidestille forurensning med alkohol og tobakk, og forby reklame for flyreiser, bensin- og dieselbiler.

– Den norske reklamelovgivningen er allerede ganske streng, og det er forbudt å reklamere for ting som tobakk, alkohol og produkter som retter seg mot barn. Vi ønsker også å forby all reklame for fossil energi, fossilbiler, flyreiser og cruise, sier Sigrid Z. Heiberg til Dagsavisen.

Heiberg (31) ble valgt til ny leder i Oslo MDG på partiets årsmøte i helgen.

