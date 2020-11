Oslo meldte om nedgang i antall nye smittetilfeller - det var feil

Først meldte Oslo kommune om 31 nye smittetilfeller siste døgn. Det riktige tallet er 173.

Oslo kommune har torsdag morgen tekniske problemer med sine nettsider om koronastatistikken.

Det gjorde at Nettavisen og flere andre medier rapporterte nedgang i antall nye smittetilfeller. Oslo kommunes egne nettsider viste torsdag morgen 31 nye smittetilfeller siste døgn. Det var ikke riktig. Også tidligere tall var kraftig redusert på denne oversikten.

Jobber med å rette feilen

- Det er nok en feil på den siden i dag. Dagens tall er 173, bekrefter kommunikasjonssjef Christian Ekker Larsen i Oslo kommunes helseetat i en e-post til Nettavisen torsdag morgen. Han opplyser at det jobbes med å rette feilen.

173 nye smittetilfeller er 47 flere enn onsdag.

Innførte «sosial nedstenging»

Fredag 6. november vedtok byrådet i Oslo det de selv omtalte som «en sosial nedstenging» av Oslo med blant annet stans i breddeidretten for voksne, skjenkestopp og rødt nivå med forsterkede smitteverntiltak på videregående skoler.

Den siste ukerapporten fra FHI viser at Oslo har det høyeste smittetrykket i landet nå med 254 meldte tilfeller per 100.000 innbyggere i uke 44 og 45 samlet. Nest høyest insidenstall har Vestland (186) og deretter følger Viken (166). Trøndelag har det laveste tallet, 44 meldte tilfeller per 100.000 innbyggere.

Disse ukene har det også vært gjennomført flest tester i forhold til folketallet i Oslo, Vestland og Innlandet fylker. Andelen positive prøver blant de testede var høyest i Oslo både i uke 44 (4,3 prosent) og i uke 45 (4,4 prosent), ifølge FHI.