Oslo nærmer seg smittetoppen, mener Folkehelseinstituttet

Oslo står foran hovedbølgen av koronaepidemien og begynner å nærme seg toppen av smittekurven, ifølge notat fra Folkehelseinstituttet.

Oslo er nær overgangen til fase 3 av koronaepidemien, hvor smitten har utstrakt spredning i samfunnet, konkluderer Folkehelseinstituttet i et notat fra 5. april sendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Det opplyser VG.

Resten av landet befinner seg i fase 2, hvor de fleste nye koronatilfellene har blitt smittet i Norge. Møre og Romsdal og Nord-Norge har få smittetilfeller og befinner seg i fase 1.

Fase 4 er smittetoppen

Fase 4 er smittetoppen, og regnes som full epidemi. Fase 5 karakteriseres av at smitten begynner å avta.

«Vi regner med at Norge vil gjennomgå en covid-19-epidemi med sannsynlig oppstart for alvor i løpet av året. Helsekonsekvensene og belastningen på helsetjenesten blir store», konkluderer rapporten.

Åpner igjen

Tirsdag opplyste samtidig Erna Solberg under en pressekonferanse at det planlegges for at Norge gradvis og kontrollert vil åpne dører igjen fra 20. april. Da vil blant annet barnehagene åpne, og etter hvert også elevene på 1-4 trinn på barneskolen.

Helsedirektoratet og FHI sa i etterkant av pressekonferansen at det er få ulikheter mellom planen til regjeringen og deres råd.

– Det er ikke noe motstrid i endringene i tiltakene fra regjeringen og det vi har foreslått. Det er forskjell i tidsløpene, fordi man har tatt høyde for at kommuner, skoler og barnehager trenger tid på seg for at det skal skje på en trygg og kontrollert måte, sier Stoltenberg til NTB.

- Tøffere i byene

Raymond Johansen har samtidig tidligere sagt at det innbyggerne i Oslo må forberede seg på strengere tiltak enn resten av landet.

– I veldig mange land er det tøffere tiltak i byene og særlig hovedstedene enn resten av landet på grunn av befolkningstettheten. Jeg oppfatter at det er stor forståelse for tiltakene nå, en stor grad av kriseforståelse i byen og resten av landet og en stor grad av tillit til myndighetene. Men det må vi gjøre oss fortjent til hver dag, sa han til DN for en uke siden.

