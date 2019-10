Oslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte

Europas miljøhovedstad Oslo kommune har sammen med 14 av byene i C40-nettverket signert en avtale med ambisjoner om å kutte kjøttforbruk for ansatte.

Blant de andre byene som skrevet under på at de vil skjære ned kjøttforbruket for ansatte, er Barcelona, København, London, Los Angeles, Paris, Stockholm og Toronto, ifølge VG. I tillegg til ambisjon om kutt i kjøtt- og animalske produkter som melk og ost, inngår mål om å halvere matsvinn innen 2030 i C40-avtalen.

Så fryktelig håndfast ser det imidlertid ikke ut ennå, og klimabyråd Lan Marie Berg (MDG) sier det ikke er snakk om å detaljregulere hvor mange gram kjøtt folk skal spise eller hvor mye melk de skal drikke i uken. De skal heller ikke tvinge noen til å bli vegetarianere.

– Men vi har forpliktet oss til at kommunens matinnkjøp skal bidra til et sunt og bærekraftig kosthold, sier Berg til VG.

I utgangspunktet skulle avtalen ha hatt en mer forpliktende henvisning til målene i Eat/Lancetrapporten «The Planetary Health Diet» fra tidligere i år, men slik ble det ikke. Rapporten skapte reaksjoner med sine anbefalinger om maksimalt cirka 300 gram kjøtt i uka per person og av dette maksimalt 100 gram rødt kjøtt, for å nevne noe.

Disse konkrete målsettingene er ikke med i den endelige versjonen som storbyene har signert på, sier Oslos miljøbyråd.