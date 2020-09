Oslo på «rødt» nivå med smittetall - Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Sagene hardest rammet

Samtlige 15 bydeler i Oslo har nå et smitteomfang på over 20 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager. I tre bydeler ligger tallet over 100.

OSLO (Nettavisen): Fredag var Gamle Oslo alene av bydelene i Oslo om å ha smittetall på over 100 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Nå har bydelen fått selskap av St. Hanshaugen og Sagene.

- Avhengig av utviklingen de neste dagene vil vi vurdere å sette inn nye og strengere tiltak allerede neste uke, uttalte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fredag.

Smittetall for mandag er ikke klare i Oslo, men fredag ble det meldt om 54 nye tilfeller, lørdag var det 40 og søndag var det meldt om 22.

Mandag viser tallene at ingen bydeler i Oslo kan vise til insidenstall på under 20 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Det er indikatoren norske myndigheter har brukt blant annet i vurderingen av reiseråd og karantenefritak til land og regioner i Europa. Land og regioner med smittetrykk over 20 per 100.000 innbyggere har vanligvis havnet på rød liste med karanteneplikt.

Nå viser altså smittekartet i Oslo «rødt» nivå i samtlige bydeler.

Sjekk helseetatens koronatall her

Søndag meldte også bydel Vestre Aker om at den hadde registrert over 20 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager, melder Dagbladet.

Bydel Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Sagene er hardest rammet med over 100 smittede per 100.000 innbyggere. Insidens-tallet for Gamle Oslo er nå 126,1.