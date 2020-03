Oslo politidistrikt blir nedringt med korona-spørsmål

Oslo-politiet går nå ut og ber folk om å slutte å ringe.

- Operasjonssentralen i Oslo får nå mange telefoner fra personer knyttet til korona. Selv om det er ventetid for å komme gjennom hos rette myndighet, må vi be om at henvendelser går dit. Politiet håndterer politifaglige hendelser. 112 skal kun benyttes til øyeblikkelig hjelp, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Oslo kommune har opprettet en egen koronatelefon som folk skal ringe, hvis man mistenker at man er smittet av korona. Da skal man ringe kommunens telefon 21 80 21 82. Den er åpen mellom klokken 12 og 21 på hverdager og mellom 12.30 og 19.30 på lørdager og søndager.

Fakta Informasjon for befolkningen ↓ INFORMASJON FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET: Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene og helsenorge.no Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16. Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117.

- Kommunens koronatelefon er bemannet av helsepersonell. De som skal testes blir enten oppsøkt hjemme av feberpatruljer eller oppsøke et av våre telt ved legevaktene for å bli testet. Vi har også innført strengere karanteneregler for våre ansatte i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, sier helsebyråd Robert Steen.

Skoler og barnehager stengt

Byrådet i Oslo bestemte torsdag 12. mars at alle skoler og barnehager i Oslo kommune, stenges fra og med mandag 16. mars. Enkelte skoler, som Vindern skole oppfordrer de som kan om å holde barna hjemme allerede fra fredag.

Ungdomsskoler og videregående skoler stenges fra og med fredag 13. mars.

Foreldre med barn i barnehage og barneskole oppfordres til å holde barn hjemme fra og med fredag, dersom det er mulig.

Det jobbes med tiltak for at samfunnskritisk personell med små barn sikres nødvendig barnepass.