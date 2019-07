Oslo-politiet: – Regelmessig funksjonsfeil på tjenestepistolen

Oslo politidistrikt har registrert over 32 funksjonsfeil på tjenestepistoler i løpet av de siste to årene. Feilene skjer regelmessig, ifølge politiet.

– Funksjonsfeil som skyldes feil på selve våpenet, skjer regelmessig. Her snakker jeg om de feilene som gjør at våpenet ikke virker, og feilen er av en sånn karakter at de må utbedres av kyndig personell, sier politibetjent Jo Vhile, leder av politioperativ fagutvikling i Oslo politidistrikt, til Politiforum.

Uttalelsen kommer som en reaksjon på Politidirektoratets seksjonssjef Elisabeth Rises uttalelser om at ingen har innrapportert funksjonsfeil på tjenestepistolen Heckler & Koch P30 (L). På grunn av funksjonsfeil valgte Beredskapstroppen å bytte ut pistolen i fjor høst, men resten av politiet bruker den fortsatt.

Les også: - Å skylle narkotika ned i toalettet kan skape met-alligatorer

I tillegg til de 32 registrerte feilene, er det i tillegg oppført 22 tilfeller uten dato.

Vihle presiserer imidlertid at funksjonsfeil også kan oppstå som følge av brukerfeil, dårlig puss og vedlikehold fra tjenestepersonens side, eller feil på ammunisjonen.

Ifølge Politiforum har flere politifolk i andre politidistrikter fortalt at POD-sjefens uttalelser ikke stemmer.

Les også: Krekar pågrepet av norsk politi

Rise sier til Politiforum at hun står ved uttalelsen, men at hun vil se på rapporteringsrutinene hvis tjenestepersonell likevel mener at det er påvist funksjonsfeil.

– Jeg tror også det er viktig å finne ut av hva folk mener når de sier funksjonsfeil, og om man bruker dette begrepet om det som er slitasje og naturlig utskiftning av deler. Dette er forskjellige begreper, og jeg tror det er viktig å se på hva som ligger i de forskjellige begrepene når de benyttes, sier Rise.

(©NTB)