Oslo-politiet nekter for å ha tapt mot gjengene

Oslo-politiet har fått kritikk etter en rekke skyteepisoder i hovedstadsområdet. Selv nekter de for å ha tapt kampen mot gjengene.

– Vi kjenner oss ikke igjen i at vi har lagt ned innsatsen mot organisert kriminalitet. Vi jobber jo med dette daglig, sier Anders Rasch-Olsen, sjef for Oslo politiets seksjon for Spesielle Operasjoner (SO), til Politiforum.

Rasch-Olsens kommentar kommer etter en rekke skyteepisoder i Oslo-området de siste månedene. Politiet knytter flere av disse til kriminelle gjenger.

I et innlegg publisert i VG søndag, spurte Ap-stortingsrepresentanten Jan Bøhler hvorfor «ingen av bakmennene og gjenglederne» tas. Redaktør Ole Martin Mortvedt i Politiforum har på sin side beskrevet en utvikling der gjengene vinner terreng i Oslo.

Oslo-politiet avviser på sin side at de er i ferd med å miste kontrollen.

Her viser de til at 45 personer sitter i varetakt for alvorlig vold, deriblant skyting, og at politiet har ferdigstilt fem alvorlige narkotikasaker i Oslo øst de fire siste månedene.

– Vi har tatt mange personer i de kriminelle strukturene, og vi spisser innsatsen – samtidig som politidistriktet satser bredt på forebygging ute. Men enhver sak krever bevis, og for å ta de på toppen kreves det omfattende innsats. Dette kan ta tid, sier Anders Rasch-Olsen til Politiforum tirsdag.

