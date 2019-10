Oslo-politiet: Skal ha gode grunner til å sette strengere demonstrasjonsrammer

Politiet sier at de før demonstrasjonene i Oslo lørdag visste om spenningene mellom demonstrantene, men at gode grunner skal til for å sette strengere rammer.

Det oppsto masseslagsmål og uro i Oslo sentrum da pro- og antityrkiske demonstranter barket sammen lørdag ettermiddag.

Leder for Felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, sier til NRK at politiet var klar over spenningene mellom demonstrantgruppene, men at de regnet med at to timer mellom demonstrasjonene ville være tilstrekkelig.

– Meningsmotstandere ønsker ofte å demonstrere samtidig. Et mellomrom på to timer var det vi fikk til. Vi skal ha gode grunner til å sette strengere rammer enn dette, så lenge folk følger norsk lov, sier han til kanalen.

På forhånd var det varslet to demonstrasjoner utenfor den tyrkiske ambassaden på Frogner i Oslo. Den protyrkiske markeringen begynte klokka 13, mens den antityrkiske markeringen startet klokka 15.

Politiet var ikke klar over at de antityrkiske demonstrantene skulle gå i samlet marsj tilbake til sentrum, og måtte ved en anledning ty til tåregass for å få kontroll på demonstranter som sloss inne i en Body Shop-butikk.

Sju personer ble pågrepet eller innbrakt av politiet i forbindelse med bråk og slåssing under markeringene. Ved 2.30-tiden natt til søndag opplyste politiet til NTB at de sju demonstrantene var løslatt.

