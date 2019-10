Oslo-politikere reagerer etter voldshelg i hovedstaden

Oslo-politikere krever handling etter en helg preget av en rekke voldsangrep. Justisministerens onkel var et av flere tilsynelatende tilfeldige voldsofre.

Bare natt til lørdag var det opp mot 20 voldshendelser i Oslo, men også natt til søndag ble det registrert en rekke hendelser hvor det ble utøvd vold. Én av dem som ble utsatt for vold, var onkelen til justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Til VG forteller mannen i 40-årene at han var på vei ned til byen for møte noen venner da han ble overfalt i heisen på Romsås T-banestasjon rett etter midnatt. Han ble ikke alvorlig skadd, men brakk ribbein, og fikk kutt i ansiktet og hodet i overfallet.

Kallmyr sier til VG at han som pårørende både blir «forbannet og redd», men at det er viktig for han å jobbe for å sørge for et godt system for å forhindre umotivert vold.

– Uprovoserte voldshendelser

Søndag ettermiddag opplyser Krimvakta ved Oslo politidistrikt til NTB at de foreløpig ikke har en fullstendig oversikt over hvor mange voldshendelser det har vært i løpet av helgen.

I flere av forholdene fremstår det som om voldsutøvelsen var uprovosert. Flere av gjerningspersonene er unge menn med utenlandsk opprinnelse som har gått til angrep på enkeltpersoner eller mindre grupper.

Så langt er totalt fem tenåringer pågrepet. De har alle vært i kontakt med politiet tidligere, og ble pågrepet etter at en mann i 20-årene ble slått og sparket flere ganger i hodet i Slemdalsveien natt til søndag.

– Vi ser mer blind vold

Til VG sier Ap-politiker Jan Bøhler at han er bekymret over det økende omfanget av blind vold i hovedstaden. Han beskriver det som «en slags terror mot bymiljøet vårt».

– Vi ser mer blind vold der folk blir angrepet, overfalt og banket. Slag og spark blir også tildelt mennesker som ligger nede. Grupper og gjenger på opptil ti personer, går løs på personer ut av ingenting, sier Bøhler til avisen.

Han ønsker mer informasjon om voldsutøverne, og mener at både politiet og natteravnene bør legge opp til mer tilstedeværelse fremover. Ifølge Bøhler bør også straffereaksjonene bli mer avskrekkende slik at færre prøver seg.

Møter justisministeren

Mandag møter justisministeren Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til et planlagt møte om ungdomskriminalitet. Helgens voldshendelser vil også bli et tema på møtet.

Søndag sa Johansen til Aftenposten at det er regjeringen som må sørge for at politiet er i stand til å ta ungdommene.

– Jeg må forsikre meg om at det er nok politiressurser i Oslo, at de jobber godt nok med det forebyggende arbeidet, at de er til stede over hele byen, og at de kan si at de har kontroll på dette, sier Johansen til TV 2 søndag kveld.

Høyre vil øke støtten til natteravnene

Ifølge Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, har byrådet mistet kontrollen over voldsutviklingen i hovedstaden.

Til Aftenposten sier han at han begrunner dette med svak økonomisk støtte til frivillig innsats i forebyggende arbeid, og sier videre at Høyre vil foreslå økt støtte til Natteravnene og Røde Kors' Gatemegling.

Natteravnene fikk 400.000 kroner i kommunal støtte i år, som er noe mindre enn de seneste årene. Generalsekretær Lars Norbom sier at utviklingen er skremmende, men at det er vanskelig for dem å være til stede i bydelene når de har fått minsket støtten.

Vil straffe foreldrene

Stortingsrepresentant og justiskomitémedlem Himanshu Gulati (Frp) vil straffe foreldrene ved å frata dem offentlige ytelser – som barnetrygden – dersom mindreårige barn blir tatt for kriminalitet.

– Foreldrene må ansvarliggjøres og bringes på banen. Noe er feil når 16–17 åringer utøver vold og kriminalitet på nattetid og i helger uten at foreldrene virker opptatt av hva barna deres driver med, sier han til NTB.