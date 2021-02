Oslo-politikerens utsikt er ikke bare idyllisk: - Jeg er forundret over MDG

Frp-politikeren mener det saltes unødvendig mye på veiene i Oslo, og krever store kutt. - Det er bare tull, svarer MDG-byråden.

På Tjuvholmen ved Aker Brygge har bystyrepolitiker Camilla Wilhelmsen (Frp) i Oslo en flott utsikt til fjorden, men det er likevel noe som ødelegger litt av idyllen. For hun ser rett mot et hvitt «fjell», og det er ikke snø - men enorme mengder med veisalt.

- Jeg kan ikke unngå å se det, sier Wilhelmsen muntert om sin egen utsikt.

Saltdeponiet på Filipstadkaia illustrerer hvor mye veisalt som blir spredd utover veier og gater i hovedstaden gjennom vinteren.

- Det sier seg selv, det er ikke hyggelig. Jeg ser praktisk talt hvor mye salt man bruker, for du ser lastebilene kommer. Jeg kan følge med på produksjonen, sier hun til Nettavisen, og samtidig påpeker:

- Det gjør meg ikke noe, jeg synes det er fint å ha utsikt til havna, men jeg får se forbruket i praksis.

De siste årene har saltbruken nærmest eksplodert i Oslo, og det selv om et enstemmig bystyre i 2012 vedtok å fase veisalt helt ut.

Les også: Høyre krever umiddelbar stans i stort jernbaneprosjekt i Oslo

Tonnevis på veiene

Bare så langt i årets vinter, har det blitt brukt 11.213 tonn med veisalt i hovedstaden, viser tall Nettavisen har fått av Bymiljøetaten. I tillegg er det brukt 23.289 tonn med saltlake, der salt er blandet med vann.

Tallene viser også at saltbruken har økt kraftig i perioden det rødgrønne byrådet har styrt byen. Vinteren 2016/2017, året da byrådet overtok, ble det brukt 9480 tonn salt, mens det i 2018/2019 ble brukt 26.303 tonn. Det vil si nesten en tredobling på tre år.

På grunn av en snøfattig vinter i 2019/2020-sesongen, gikk saltbruken noe ned, til 14.262 tonn salt og 12.666 tonn saltlake. Men nå er altså saltbruken på vei opp igjen.

- Saltes som aldri før

Wilhelmsen krever nå drastiske kutt i saltbruken i Oslo, ikke på grunn av egen utsikt, men fordi det er skadelig for miljøet.

- Saltbruken burde utfases, fordi det er såpass skadelig for miljøet, biler og dyr. Jeg ser at noen steder kommer du ikke vekk fra det, men da bør byrådet bestrebe seg for at det blir så lite salting som mulig, sier Wilhelmsen.

Hun viser til at det har gått ni år siden bystyret vedtok å fase ut veisalt, og i stedet finne andre alternativer.

- Det kan jeg ikke se er gjort, så vedtaket fra 2012 er ikke fulgt opp. Jeg får jo tilbakemeldinger om at det saltes som aldri før, sier hun, og påpeker:

- Jeg ser jo at andre steder så klarer man seg med minimalt med salting, og Statens vegvesen skriver på sine nettsider at de har redusert veisaltingen kraftig de senere årene - så hvorfor skal ikke det være mulig for Oslo kommune.

Les miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Bergs (MDG) svar på kritikken lenger ned.

Naturvernforbundet: - Skadelig

Også Naturvernforbundet er bekymret for saltingen av veiene.

- Saltbruken bør minimeres. Salt er skadelig for blant annet vassdrag og vegetasjon, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet til Nettavisen.

Han etterlyser et større fokus på å finne alternativer til salting.

- Vi savner et større trøkk på å bruke alternative løsninger, og vi registrerer at det ofte saltes på gangveier og fortau, også i områder der strøing kunne vært brukt uten at dette nødvendigvis gir så mange ulemper, sier Schlaupitz.

- Gammeldags strøing



Wilhelmsen sier hun er overrasket over at at saltingen ikke er kuttet ned på, siden Miljøpartiet De Grønne (MDG) sitter i byrådet.

- Jeg må si jeg er forundret, fordi dette er en MDG-byråd som burde vært opptatt av miljøet. Dette er skadelig for trær, vekster og drikkevannet vårt, sier hun.

Hun mener byrådet først og fremst må gå gjennom kontraktene med de som drifter veinettet i Oslo, og få vekk insitamentet om at en del av prisen kommunen betaler beregnes ut fra mengden salt man bruker.

Og i de mest sårbare områdene av byen, ber hun om full stans i saltingen:

- I helt sårbare områder, som Maridalen og Sørkedalen, må man gå helt vekk fra veisalt og gå over til mer miljøvennlig strøing - eller gammeldags veibrøyting med strøsand. Det er dyrere, men det er bedre for miljøet, understreker Wilhelmsen.

- Men ser du ikke at salting er nødvendig for å kunne ha sikre veier?

- Noen steder kan det være nødvendig, men ikke i det omfanget vi har her. Du har miljøvennlige alternativer til salting, og det bør byrådet se på, svarer hun.

Berg: - Det er bare tull

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo, slår imidlertid tilbake mot kritikken.

- Det er bare tull at det saltes unødig i Oslo. Frp har flere ganger påstått det, men fagfolkene i kommunen har avvist dette gang på gang. Bymiljøetaten stiller strenge krav til entreprenørene som sørger for trygge veier i byen. Det er GPS-sporing på alle biler som benyttes i driften, og saltutleggere kontrolleres jevnlig for å kunne kontrollere at det ikke saltes mer enn nødvendig, sier Berg til Nettavisen.

Hun sier kommunen jobber hardt for at saltforbruket i Oslo skal være så lavt som mulig.

- Men vi kan ikke styre været, og vi må også sørge for at alle som beveger seg i Oslo kan gjøre det trygt. Klimaet i Oslo har ikke vært stabilt vinterstid de senere årene. Varierende temperatur på rundt 0 grader fører til at snøen smelter og fryser på bakken, og da er det nødvendig med mer salt for å sikre at folk kan bevege seg trygt, påpeker Berg, og legger til:

- Vi kan ikke be folk om å holde seg innendørs fordi kommunen ikke er villig til å salte.

- Fullstendig kaos

Miljøbyråden avfeier også Wilhelmsen krav om å heller bruke grus til strøing.

- Grus er ikke et alternativ fordi mange av veiene i Oslo har høy trafikkbelastning, noe som fører til at grusen slites raskt vekk. I tillegg skaper det også luftforurensning når grusen blir knust og virvlet opp, sier Berg.

Hun mener konsekvensen kunne blitt alvorlige om veisalt ble kuttet helt ut.

- Alternativene til salting er ikke gode nok til å kunne brukes over hele byen. Om vi hadde sluttet helt å salte så ville det kunne føre til fullstendig kaos i store deler av byen, og vi kan ikke gamble med folks liv og helse på den måten, sier hun.

Berg avviser dessuten påstanden om at salting på veiene truer drikkevannet.

- Det stemmer ikke at driften av drikkevannet i Maridalen påvirkes av salting på veiene. Både Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten har undersøkt dette, og finner ingen negativ påvirkning på drikkevannskvaliteten, sier hun.

Les også: MDG-Berg avfeier gratisparkering for å hjelpe sentrumsbutikkene: - Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig

- Finn bedre løsninger

Schlaupitz i Naturvernforbundet mener også at noe salting må påregnes.

- Både foregående og dagens byråd har eskalert innsatsen for å legge til rette for sykling, og dette er bra og vil nødvendigvis kreve en del salt for å holde sykkelfelt isfrie. Vi har hatt flere milde vintre med lite snø innimellom, også i 2016–17, så saltbruken vil naturlig nok svinge, sier han, og legger til:

- Likevel oppfordrer vi Oslo kommune til å finne bedre løsninger som resulterer i en synkende langtidstrend når det gjelder salting.

Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble