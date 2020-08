Oslo S evakuert etter bombetrussel

Det er stort politioppbud ved Oslo S.

Saken oppdateres.



Politiet i Oslo er på Oslo S etter at en mann har fremsatt en bombetrussel. Det skriver de på Twitter klokken 21.13 tirsdag kveld. Politiet har kontroll på mannen.

– Det ble fremsatt en bombetrussel på stedet av en person. Ut fra det vi vet nå, så er det snakk om en tilfeldig person som var i lokalene, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

– Vi iverksatte en aksjon for å få kontroll på mannen og få kontroll på en koffert, forteller hun videre.

Oslo S evakueres tirsdag kveld etter at en mann har fremsatt en bombetrussel. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kofferten ble observert like ved mannen.

– Dette er et sted med mye publikum, så vi valgte å evakuere Oslo S og Østbanehallen. Vi fikk raskt kontroll på mannen og er i avhør med ham nå, sier Sandnes.

- Tas på høyeste alvor

Politiet opplyste tidligere tirsdag kveld at all togtrafikk var stanset, og at bombegruppen var på vei.

Hun legger til at det kan virke som om trusselen er falsk, men at koffertens innhold skal sjekkes av bombegruppa. Den befinner seg inne i lokalene, i nærheten av flytoget, ifølge operasjonslederen.

– Vi håper at det vi sitter på av opplysninger nå, kan tyde på at dette er en falsk fremsatt trussel, men vi tar den på høyeste alvor og setter publikums sikkerhet først, sier Sandnes.

Alle tog tømt

«Oslo S er stengt for togtrafikk. Dette skyldes at vi har mottatt trusler mot jernbanen», skriver Vy på sine nettsider.

«Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen».

Oslo S og Østbanehallen evakueres. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor sier til NTB at alle tog tømmes.

– Togtrafikken er stanset inntil videre. Vi kan ikke kjøre noen tog så lenge det er fremsatt en trussel. Alle tog vil bli tømt. Vi følger politiets pålegg, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til NTB.