Oslo tingrett vil løslate Krekars meddømte – men han forblir i varetekt til anken er behandlet

Mannen som ble terrordømt i Italia sammen med mulla Krekar, må løslates, mener Oslo tingrett.

Det var Nettavisen som omtalte saken først, der en 46 år gammel mann med bakgrunn fra Irak, fikk i 2018 innvilget norsk statsborgerskap. Dette var etter at han hadde vært etterforsket av italiensk politi, som del av det angivelige terrornettverket Rawti Shax, ledet av Krekar. I juli ble han dømt til sju og et halvt år i fengsel.

46-åringen har hele tiden nektet straffskyld, og anket dommen fra Italia han fikk i juli. Nå har 46-åringen fått medhold av Oslo tingrett, men aktor har anket. Ifølge NRK er aktoratet redd for at mannen skal stikke av.

Her kan du lese alt om Krekar-saken.

Mandag ble det kjent at kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) har instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om å trekke tilbake statsborgerskapet til mannen, som er terrordømt sammen med mulla Krekar i Italia.

Mannen ble pågrepet umiddelbart etterpå. Han ble framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag ettermiddag.

Pågrepet i storstilt aksjon

I november 2015 ble mannen, bosatt i Drammen, pågrepet i Norge. Dette var en del av en storstilt koordinert politiaksjon i flere europeiske land. Krekar og en norsk statsborger i 40-årene, bosatt i Østfold, ble pågrepet i samme aksjon.

En versjon av tiltalen i den italienske straffesaken, som Nettavisen fått tilgang til, er datert 16. januar 2017. 46-åringen fikk altså norsk statsborgerskap etter at terroretterforskningen var ferdig, og etter at det ble tatt ut tiltale mot ham.

FENGSELSSTRAFFER: 46-åringen er en av fem andre personer som var tiltalt i samme sak som Krekar. De ble alle dømt til fengselsstraffer på mellom syv og et halvt og tolv år. Foto: Faksimilie

- Vi kan bekrefte at personen dette gjelder fikk innvilget statsborgerskap i 2018, utover dette kan vi ikke uttale oss mer om saken hans før vi er løst fra taushetsplikten, opplyser enhetsleder i UDI Øystein Tonstad Leknes i en mail til Nettavisen.

- Krekar-medarbeider i flere år

I tiltalen fra terrorsaken, går det frem at italiensk politi mener at 46-åringen i lang tid har vært en av Krekars medarbeidere. De mener blant annet at han var med å revidere et dokument om grunnleggelsen av Kurdistan Bataljon.

«Under fengselsoppholdet (da Krekar sonet i Kongsviger fengsel fra 2012 - 2015, red. anm.) hadde han informasjonsoppgaver og fremstod som direkte mottaker av, og ansvarlig for, å gjennomføre hemmelige oppdrag, for å realisere de voldelige hensiktene til mulla Krekar og Rawti Shax», heter det i tiltalen.

Her anklages han videre for å være klar over forbindelser Rawti Shax hadde til væpnede grupperinger på kurdisk område i Irak, til å gjennomføre stragegier ledelsen i Rawti Shax hadde bestemt.

«Også med hensyn til planlegging av terroraksjoner med hevnkarakter som skulle utføres i Norge og til beslutninger for å ivareta organisasjonen og dens leder», står det i tiltalen.

Var et bindeledd

46-åringen skal også ha bidratt til å minske risikoen for å minske risikoen i forbindelse med pågående rettslige tiltak mot organisasjonen i Europa.

Politiet i Italia mener også at han organiserte opprettelsen av en hemmelig komité, sammensatt av to medlemmer som skal ha vervet på oppdrag fra Krekar, med formål om å etablere en stridsgruppe som skulle operere på europeisk jord.

Han skal også, ifølge italiensk politi, ha vært bindeleddet mellom Norge og en italiensk terrorcelle.